Instagram libera visualização de ordem cronológica e traz novas opções de Feed; confira novidades

O Instagram liberou nesta quarta (23) novas opções de visualizações no Feed, incluindo ordem cronológica - como era lá no começo da rede social, em 2010. Segundo o Instagram, a ideia é dar mais opções de controle sobre os conteúdos que querem ver em seus Feeds no Instagram.

Agora, a comunidade usária do app poderá alternar entre três visualizações diferentes na tela inicial: Feed inicial, Favoritos e Seguindo. Explicamos o que significa cada uma delas logo abaixo.

De acordo com o Instagram, a ideia é dar aos usuários "um controle significativo sobre sua experiência no Instagram".

"Cada um usa o Instagram de maneira diferente e esperamos que essas opções possam ajudar as pessoas a decidirem o que funciona melhor para elas. Além disso, realizamos pesquisas que apontaram que a nossa comunidade está mais satisfeita com um Feed classificado por algoritmo, por isso não estamos padronizando a experiência de todos em um Feed cronológico", disse em nota.

Em média, as pessoas veem mais de 90% dos posts de seus amigos em um Feed classificado com algoritmos. Esse número foi inferior à metade com um Feed cronológico. E como as pessoas são mais engajadas em um Feed rankeado, uma publicação é vista por 50% mais seguidores do que com o Feed cronológico.

As funções:

- “Feed inicial”: o formato atual do Feed, no Instagram. Esta opção continuará trazendo uma mistura de conteúdos de pessoas e contas que você segue classificados por algoritmos, outros conteúdos recomendados que você pode gostar e muito mais. A “Página Inicial” será a visualização padrão, portanto, sempre que você acessar seu Feed, você continuará o vendo dessa forma.

- “Favoritos”: mostrará as publicações das contas que você selecionar, em ordem cronológica. Ou seja, você poderá escolher as contas favoritas que você não quer perder nenhum conteúdo.

- “Seguindo”: mostrará as postagens apenas das pessoas que você segue, também em ordem cronológica