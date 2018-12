Instagram permite compartilhar Stories só com melhores amigos

O Instagram lançou uma novidade nesta sexta-feira (30): agora é possível compartilhar Stories com um grupo de pessoas, denominado de "Melhores amigos". Antes, você podia selecionar individualmente para quem você queria mandar a foto, ou vídeo, caso não quisesse postar para todos no Stories. Agora, o grupo de contatos já ficará pré-definido.

De acordo com o site, o recurso é um ótimo lugar para se expressar e compartilhar momomentos, "mas nossa comunidade cresceu e às vezes o que você quer compartilhar não é para todo mundo". Com isso, você poderá restringir o alcance de alguns stories e segmentar sua audiência.

Selo verde vai indicar que conteúdo foi compartilhado com 'melhores amigos' (Foto: Divulgação)

Para usar o recurso, o usuário deve entrar no perfil, selecionar o botão de menu (canto à direita superior) e selecionar "Melhores Amigos". Na tela seguinte, aparecerá uma lista com todos os seus contatos e você deve adicionar quem quer. É possível adicionar e remover pessoas a qualquer momento, sem que o usuário selecionado seja avisado da mudança de "status". A partir daí, todo story que você for postar terá uma opção de "melhores amigos" ao lado do "meu story".

O Instagram diz que as pessoas da lista vão saber que fazem parte dela porque verão os stories com uma selo verde, que indica que o conteúdo foi enviado apenas para os "melhores amigos". O usuário, contudo, não saberá quem mais está na lista.

O recurso começou a ser liberado para todos os usuários do Instagram pelo mundo, tanto no iOS quando Android.