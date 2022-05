Instituto abre inscrições para pré-vestibular com taxa única de R$25

As inscrições para a edição 2022 do Pré-vestibular do Instituto Cultural Steve Biko estão abertas até esta quinta-feira (5). As vagas são destinadas a pessoas autodeclaradas negras, residentes no estado da Bahia e que tenham concluído ou estejam cursando o último ano do ensino médio em escolas públicas.

As inscrições acontecem de forma online e são realizadas mediante o pagamento da taxa no valor de R$ 25,00. O edital e o formulário de inscrições para a turma 2022 do pré-vestibular da Biko já estão disponíveis neste link.

Para se inscrever, a pessoa interessada deve ler o edital, preencher o formulário de inscrições e realizar o envio dos seguintes documentos: Documento de identidade válido, Cadastro de Pessoa Física (caso não conste do documento de identidade), Comprovante de escolaridade, uma foto 3x4 atual e o Comprovante de residência (água, luz ou telefone) com data de vencimento de até os últimos três meses, além de anexar também o comprovante de pagamento da inscrição.

(Divulgação)

Entre as etapas classificatórias estão o envio de uma redação, e a análise de documentos e participação nas aulas de Conhecimento Institucional.

As aulas serão realizadas de forma on-line, de segunda a sexta, das 18h00 às 21h. Aos sábados, domingos e feriados, as aulas e atividades acontecem em horários a serem determinados pela coordenação do curso. Os encontros síncronos (ao vivo) serão através da plataforma Google Meet e as atividades assíncronas acontecem através do Google sala de Aula. O resultado e a lista de espera serão divulgados no site www.stevebiko.org.br.

O Instituto Cultural Steve Biko, que promove educação para valorização político-social da população negra, completa 30 anos de 2022, e prepara uma série de ações comemorativas ao longo deste ano.