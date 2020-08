Instituto ACM inscreve para seminário virtual sobre o Centro no pós-pandemia

O Instituto ACM realiza na próxima semana o seminário virtual Semana ACM 2020. A programação acontece nos dias 2, 3 e 4 de setembro, inteiramente on-line, como indica o nome. O evento acontecerá das 10h às 11h30.

Na quarta-feira (2), o tema será "Território resiliente: patrimônio, inovação e moradia em tempos de distanciamento social". Vão participar o músico Carlinhos Brown, o arquiteto Washington Fajado, o presidente do Porto Digital, no Recife, Pierre Lucena, e a presidente da Fundação Mário Leal, Tânia Scofield. A mediação ficará a cargo do presidente da Fundação Gregório de Matos, Fernando Guerreiro.

Já na quinta (3), será a vez de falar da cultura. "Do carnaval aos museus: como promover cultura nos centros históricos e arrecadores". Nessa mesa estarão a diretora de Economia e Inovação da prefeitura de Lisboa, Branca Neves, o arquiteto Gringo Cardia, o presidente da FGM Fernando Guerreiro e o antropólogo Antonio Risério. A medição será feita pelo ator e apresentador Aldri Anunciação.

Por fim, na sexta (4), o tema será "O novo planejamento para o turismo nos Centros Históricos". Participam o chairman do Grupo GJP Hoteis e Resorts, Guilherme Paulus, o CEO do Fera Palace Hotel, Antônio Mazzafera, o presidente da Abrasel-BA, Luiz Henrique do Amaral, e o fundador da startup Diáspora Black, Carlos Humberto da Silva Filho. A mediadora será a jornalista e apresentadora Camila Marinho.

Interessados podem obter mais informações e se inscrever no site (clique aqui).