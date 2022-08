Instituto de Auditores Fiscais da Bahia abre inscrições em prêmio

Está com inscrições abertas a edição 2022 do Prêmio IAF de Educação Fiscal. Prêmio vai beneficiar projetos com foco na discussão sobre a importância social dos tributos. Podem participar órgãos públicos e entidades privadas, escolas e universidades públicas e privadas, constituídas como pessoas jurídicas, jornalistas e outras pessoas físicas da área de imprensa e tecnologia que tenham desenvolvido projetos ou aplicativos voltados para a educação fiscal.

As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de outubro, através de formulário disponível no site premioiafeducacaofiscal.org.br, onde os candidatos podem consultar o regulamento. Os prêmios somam R$48 mil, divididos nas categorias: escolas, instituições, imprensa e tecnologia.

Serão selecionados doze projetos, analisados por um júri técnico. O objetivo da premiação é dar oportunidade a discussão sobre o tema, incentivar o acompanhamento da qualidade dos gastos públicos.

O presidente do IAF, Marcos Carneiro, destaca que o instituto vem atuando de modo a provocar o debate sobre o tema. “O trabalho do IAF visa conscientizar as pessoas sobre a necessidade do exercício da cidadania, acompanhando o ingresso das receitas e o seu retorno para a sociedade, através de serviços públicos de qualidade, caracterizando assim o verdadeiro controle social. Salvador sediou neste ano o 6º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais, quando reunimos especialistas e autoridades no assunto e oportunizamos que mais pessoas conhecessem e entendessem essa discussão. O prêmio é uma ação muito importante para a continuidade desse debate”, conta.

Podem ser inscritos projetos em execução até 30 de setembro deste ano, que abranjam aspectos como conceitos tributários básicos, função social dos tributos, atuação do fisco da Bahia, combate à sonegação e à corrupção, importância da Nota Fiscal, acompanhamento das contas públicas, transparência e qualidade dos gastos públicos, preservação do patrimônio público e combate ao vandalismo. A solenidade de premiação acontece no dia 16 de dezembro.