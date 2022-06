Instituto de Cegos da Bahia inaugura Centro Musical Imaginasom

Existem muitas formas de ver o mundo, e o som é uma delas. Para apresentar essa versão das coisas àqueles que não podem enxergar com os olhos, o Instituto de Cegos da Bahia (ICB) inaugurou nesta terça-feira (7) o seu Centro Musical Imaginasom, com a participação de Carlinhos Brown, parceiro da Instituição.

O local levará aulas de iniciação musical, canto, violão, percussão e teclado às pessoas cegas e com baixa visão atendidas no local, possibilitando a expansão do universo cultural, o resgate à autoestima e inclusão social dos assistidos.

O espaço conta com três salas acústicas. As cores e elementos lúdicos dão o toque especial aos ambientes. O primeiro tem quadros coloridos nas paredes e um isolamento acústico, no teto, que remete a nuvens. Na sala ao lado, um piano de cauda compõe o acervo de instrumentos. Na última área, violões e teclados

“Sou uma pessoa que adora cantar e fico muito feliz de ter um estúdio aqui. É mais uma oportunidade que o instituto está trazendo para eu levar música para outros lugares. Para mim, a música reflete o mundo em que vivemos hoje. Meu objetivo quando comecei a cantar sempre foi levar felicidade para as pessoas”, contou Manu Dourado, de 13 anos. Ela é assistida pelo ICB e canta desde os 4 anos.

De acordo com o conselheiro do ICB, João Gomes, a expressão musical é um elemento que ajuda a vencer preconceitos. “A música é curativa, terapêutica e uma alegria, um bálsamo para alma. Quando você começa a ver a pessoa se expressando na arte e na música, é um benefício estendido. Ela leva a pessoa com deficiência para além das fronteiras, muitas vezes impostas por nós mesmos”.

O centro musical também conta com um estúdio de gravação que poderá ser alugado para artistas locais, com renda 100% revertida para a manutenção e ampliação das atividades do ICB. As informações para locação serão divulgadas no site institutodecegosdabahia.org.br/. O nome do espaço, Imaginasom, foi escolhido como forma de homenagear o músico Carlinhos Brown, que concedeu a iniciativa e realizou o descerramento da placa.

Durante a cerimônia de inauguração, o cantor foi presenteado pela instituição com uma imagem de Santa Luzia, padroeira dos olhos, e falou sobre a importância do ICB na sua vida. “O Instituto dos Cegos é um lugar importantíssimo para mim, porque também abriu a minha visão para o mundo”, disse.

Ajuda

Para a estruturação do projeto, o Instituto contou com uma verba internacional da Fundación Cepsa, que possibilitou melhorias nas instalações. “A solidariedade tem um valor especial na Cepsa, então hoje se enquadra totalmente na missão do Instituto”, afirmou Margarida Caldas, presidente da fundação.

Antes do estúdio, o ICB já oferecia aulas de música para as pessoas assistidas no local, mas sem a estrutura adequada. Para demonstrar um pouco do trabalho que já era feito e do potencial que poderá alcançar agora, Adair Carlos Santos, 33, Pedro Rainey, 15 e Manu Dourado, 13, encerraram a celebração com apresentações musicais.

Pedro emocionou os convidados ao cantar “Logo de Manhã”, com o microfone perto do peito, como se abraçasse a música. Adair, aluno do instituto desde os 11 anos, foi o segundo a cantar. A canção escolhida por ele foi “Eu te amo e vou gritar para todo mundo ouvir”.

No meio da apresentação, ele convidou. “Estão achando que só eu vou cantar? Não. Vamos juntos”, puxou o coro. Manu cantou a música “Para melhorar”, de Marisa Monte. Para o final, ela reservou uma canção surpresa: “Vilarejo”. Carlinhos Brown foi seu convidado para fechar a noite e os dois cantaram juntos.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo