Instituto de Salvador oferece terapia online individual e gratuita

Sabe aquele problema que às vezes a gente acha que a solução só virá sentando no divã? Pois é, em tempos de pandemia, talvez não seja recomendado ficar cara a cara com o terapeuta. Mas, o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde – INTS está com um projeto que reúne um time de psicólogos que estão à disposição de todos os colaboradores da empresa e também para atender a população de forma gratuita. Quem tiver interesse em ser atendido pelo Projeto de Psicologia deve solicitar atendimento individual. Para isso, basta enviar uma mensagem pelo aplicativo whatsapp para o número (71) 99652-5298 e agendar o atendimento mediante disponibilidade dos profissionais.

A função da psicoterapia é descobrir no paciente a fonte do problema e ajudá-lo a enxergar com um novo olhar o que é motivo de preocupação recorrente. O tratamento é essencial na manutenção da saúde mental que busca a melhoria emocional de aspectos na vida pessoal. Popularmente conhecido como terapia, o método traz benefícios como autoconhecimento, solução de conflitos e a própria autoaceitação. Todos esses fatores unidos podem possibilitar mais qualidade de vida.

Para a psicóloga Andressa Carneiro, integrante do Projeto, a chegada da pandemia alterou a forma de interagir com o paciente, já que só é possível à distância. Entretanto, com o passar dos meses, a especialista ressalta que o atendimento online facilitou o desbloqueio pessoal na procura de ajuda. “Esse momento mexeu e ativou alguns gatilhos que ocorria no passado, a exemplo do medo, preocupação, angústia e depressão. O programa é uma oportunidade de falar sobre as suas angústias de dentro de casa”, afirma. Para Andressa, a campanha nacional é uma forma de ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades. “É importante abraçar esse público, mostrar que é possível não ficar sozinho o tempo todo, é ter essa preocupação com o comportamento e o estar bem para compreender as emoções”, fala.

O Projeto de Psicologia é uma ação que iniciou junto aos colaboradores do INTS, porém, com o surgimento da pandemia, a atividade foi estendida ao público em geral. Nos últimos quatro meses, o projeto já realizou mais de 11 mil atendimentos. Entre eles, os familiares dos pacientes do Hospital Espanhol que enfrentam a covid-19 também recebem esse acolhimento.