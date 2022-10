Instituto leva jovens de escolas públicas para visitar exposição sobre Frida Kahlo

Mais de 100 jovens oriundos de escolas públicas, que participam do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM), visitaram a exposição imersiva e internacional “Frida Kahlo - A Vida de Um Ícone”, nesta segunda-feira (24). A iniciativa tem o objetivo de contribuir com o acesso à arte e à cultura. Na oportunidade, os jovens participaram de um bate-papo com a escritora baiana Maria Ávila, estudiosa da vida e da obra da artista mexicana há sete anos.

Os jovens conheceram a mostra que é considerada a maior exposição já criada em torno da obra de Frida, que se apresenta como uma biografia imersiva e propõe uma jornada interativa através de dez ambientes que retratam seus feitos por meio de fotografias históricas, filmes, ambientes digitais, instalações artísticas, itens de colecionadores, além de música originalmente criada para reproduzir os momentos mais relevantes da vida da pintora.

A exposição está em cartaz no Salvador Shopping, que deve ser acessada pelo piso L1, pelo acesso da Caixa Econômica. Outro grupo do IJCPM vai visitar a exposição na sexta-feira, 28 de outubro, a partir das 10h. O trancista Pedro Evangelista, de 21 anos, que está no curso multidisciplinar do IJCPM, contou que achou a exposição forte, impactante e informativa. "A amostra me tocou em um lugar muito sensível, porque também me considero artista, eu sou trancista, e a exposição já me trouxe muitas referências que eu posso aplicar no meu trabalho. Além de perceber que ela retrata a dor através da sua arte, impactando o público, toca as pessoas de um jeito diferente, eu achei muito legal e interessante", pontuou.

De acordo com a Coordenadora de Projetos Sociais do IJCPM, Laíse Lessa, essa visita reforça o compromisso do Instituto JCPM com a educação, arte e cultura. "Essa é uma forma de trazer esses jovens, que provavelmente nunca visitaram uma exposição internacional, para vivenciar essa experiência, sobretudo pela figura de Frida, que é reconhecida como uma das artistas mais influentes da história. Momentos assim promovem o desenvolvimento intelectual e estimulam a criatividade, além de ampliar a visão de mundo”, afirmou a coordenadora.

Já a escritora baiana Maria Ávila destaca que “aprender sobre Frida Kahlo possibilita um olhar amplo para a grandeza da sua obra, permitindo que o visitante explore a Imersão com olhos atentos e coração conectado com a potência do trabalho de Frida que, a cada pincelada, deixou a sua história”.

Carla Silva, 16, que também está no curso multidisciplinar do instituto, destacou que eles conseguiram conhecer cada detalhe da trajetória de Frida com a exposição e puderam perceber o quanto que a arte a transformou. “Eu achei incrível. É muito bonito ver como ela conseguiu usar a arte em prol dela independente da situação, de estar acamada ou não. Para mim foi um momento muito interessante, porque eu sou artista e tudo que envolve arte me comove”, expôs a aluna, que canta, recita poemas, atua e escreve.

Bianca Oliveira, 18, que é colega de curso de Carla, comentou sobre a importância do bate-papo realizado depois que eles tiveram contato com a exposição: “Fizeram um bate-papo no Instituto sobre a história de Frida com informações que nós não sabíamos, todo mundo sabe que ela era feminista, mas poder se aprofundar mais na história dela foi muito interessante. O mais bacana foi saber como ela ressignificou todas as tragédias que aconteceram na vida dela, transformando isso como arte e símbolo de força, foi muito bonito".

Sobre o IJCPM

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social é a vertente social do Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping. Possui dez anos de atuação, contribuindo através da educação, para transformar a vida de jovens (de 16 a 24 anos) de comunidades do entorno dos empreendimentos, com histórico de desigualdade social e oriundos da escola pública.

A oficina Multidisciplinar trabalha áreas como: Comunicação, Desafios Numéricos, Identidade Artística e Mundo Digital, que abordam temas como projeto de vida, trabalho em grupo, cidadania e empoderamento juvenil. Com cerca de 5,5 mil atendimentos ao ano, além da capital baiana possui atuação no Recife, em Fortaleza e em Aracaju, o Instituto beneficia a juventude no desenvolvimento intelectual e cultural e atua para elevar sua capacidade de inserção no mercado de trabalho. Saiba mais: www.ijcpm.com.br.