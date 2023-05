Instituto Neoenergia abre inscrições para Prêmio Inspirar 2023

O Instituto Neoenergia está com inscrições abertas a partir desta sexta-feira (26) para o Prêmio Inspirar 2023. Em sua terceira edição, a iniciativa vai reconhecer 16 lideranças femininas que atuam há pelo menos um ano no campo da arte e cultura, com impacto positivo em áreas de vulnerabilidade social na Bahia e mais cinco estados (MS, SP, PE, RJ, RN e SP), além do Distrito Federal.

As interessadas devem se inscrever no site do Instituto Neoenergia até 21 de junho, onde é possível acessar o edital com todas as informações. Serão distribuídos R$ 140 mil para as 16 vencedoras em três categorias: mulheres (pessoa física ou Microempreendedora Individual, MEI); coletivos (grupos não formalizados representados por uma liderança feminina responsável pela submissão); e organizações (pessoas jurídicas, com mulher na representação legal, e com faturamento anual de até R$ 1 milhão).

Do total de premiadas, três ainda são selecionadas pelo Comitê Externo de Especialistas do prêmio, por mérito cultural; e as outras 13, por votação popular.

“Reconhecer o trabalho desenvolvido pelas lideranças valoriza o protagonismo da mulher no campo da arte e cultura. Além disso, a premiação inspira outras pessoas a trilharem o mesmo caminho”, afirma Renata Chagas, diretora do Instituto Neoenergia.

O Prêmio Inspirar é realizado pelo Instituto Neoenergia, com a colaboração das cinco distribuidoras da companhia – Neoenergia Brasília (DF), Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Cosern (RN), Neoenergia Elektro (SP/MS), Neoenergia Pernambuco (PE) –, além da parceria técnica da Baluarte Cultura.