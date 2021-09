Instituto oferece 292 bolsas de estudo para alunos em condições de vulnerabilidade

Desde 2017, a Cogna, empresa do setor de educação, oferece bolsas de estudo integrais a estudantes “com alto potencial acadêmico e baixas condições socioeconômicas”, por meio do programa do Instituto SOMOS, braço social da SOMOS Educação. O Somos Futuro deste ano já está com inscrições abertas, até o dia 19 de setembro. Na Bahia, há duas instituições de ensino participantes: a Escola Que Mimo, em Guanambi, e a Escola Progresso, Ilhéus.

Para participar da seleção, é preciso ser aluno de escola pública do 9º ano do Ensino Fundamental II. Na edição de 2021, serão disponibilizadas 292 bolsas de estudo para os três anos do Ensino Médio, em uma das 110 escolas parceiras, distribuídas por 84 cidades de 14 estados. Um dos pré-requisitos é ter renda familiar per capita de até dois salários-mínimos.



“Sabemos que cursar um bom Ensino Médio abre portas não somente para a graduação, mas também para a escolha e o desenvolvimento da carreira. É por isso que apoiamos estudantes de várias regiões do Brasil por meio do Somos Futuro. Ao contribuir para o acesso à educação de qualidade, estamos criando oportunidades e ampliando possibilidades de que, no futuro, esses jovens ascendam ainda mais”, diz Mario Ghio, presidente do Instituto Somos.

Interessados deverão acessar o site do Instituto SOMOS para preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico, além de enviar dois vídeos – um contando sua história e outro sobre como a família irá apoiá-lo na jornada de aprendizagem. O processo seletivo compreende quatro etapas eliminatórias: análise socioeconômica; avaliação acadêmica online; entrevista online com voluntários do Instituto; e entrevista com alunos e responsável(is) pela escola selecionada.



Os aprovados em todas as etapas iniciarão o ano acadêmico de 2022 com bolsa de 100% das mensalidades e materiais didáticos, com vigência para todo o período do ensino médio.