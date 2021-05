Instituto paulista oferece bolsas de R$ 50 mil para produção de webdocumentários

(Divulgação)

Wagner Moura é um entusiasta do projeto dos amigos Jessé e Eduardo

Tendo o ator e diretor Wagner Moura como padrinho, o Instituto Conhecimento Liberta, de Jessé Souza e Eduardo Moreira, está selecionando projetos das periferias, aldeias, quilombos, acampamentos e comunidade negra, dentre outros para financiar bolsas no valor de R$ 50 mil para produção de webdocumentários contando essas realidades. A ideia é falar sobre racismo, guerras religiosas, extermínios de indígenas e outros temas relevantes para a sociedade. “O projeto é a melhor notícia nesses tempos difíceis, esse projeto vai dar voz a espaços historicamente alijados da produção audiovisual”, diz o ator em video postado no canal do instituto. Os interessados devem se inscrever no site www.obrasildeverdade.com.br até o próximo dia 13 de junho. Wagner Moura disse ainda que vai tentar ajudar a instituição a selecionar os projetos.

Município de Piatã abraçou campanha contra homofobia

Cidade friendly

A Prefeitura de Piatã, na Chapada Diamantina, saiu na frente das demais cidades do interior do estado ao celebrar o Dia Internacional Contra a Homofobia. O prefeito Marcos Paulo Azevedo (PDT) pintou o portal da cidade com as cores do arco-íris, símbolo da luta da comunidade LGBTQI+. “A realidade da comunidade LGBT no Brasil é cruel e isso precisa mudar”, declarou Marina Matos, assessora do chefe do executivo local. Ponto para a bela e aprazível cidade de Piatã.

Obra de Chico Liberato será eternizada na internet

Arte para sempre

O artista plástico e cineasta, Chico Liberato celebra seus 85 anos - seis décadas destes dedicadas à arte e à cultura multimídia - com um portal bilingue onde será disponibilizada sua trajetória e obra. O lançamento do site Chico (http://www.chicoliberato.com.br), com direito a um tour virtual pela famosa Casa Chico e Alba Liberato, será no próximo dia 28. O acervo reunirá mais de 500 documentos e memórias da vida, obra e trajetória dos 57 anos de carreira do artista.

Manfred Stoff vai receber título de cidadão soteropolitano

Volta pra casa

O diretor-executivo do Goeth-Institut, Manfred Stoff está se despedindo da Bahia após cinco anos à frente da instituição. O alemão, que deixa como legado diversos projetos importantes como a criação do Programa Internacional de Residência Artística que atendeu 102 residentes de diversos países e trouxe à Bahia nomes como a escritora e artista interdisciplinar Grada Kilomba (Portugal), o compositor e músico Neo Muyanga (África do Sul) e o cineasta Isaac Julien (Inglaterra), retorna para a Alemanha no próximo dia 29.

Despedida

No seu país, Manfred Stoff assume o Departamento de Teatro e Dança do Goethe-Institut, em Munique. Em seus últimos dias na capital baiana, Manfred será homenageado em dois eventos. O primeiro, organizado pelo Goethe-Institut, será uma cerimônia de despedida, no dia 26, com transmissão pelo canal do Goethe-Institut no YouTube. Já no dia seguinte, 27, ele receberá o título de cidadão soteropolitano pela Câmara de Vereadores.

Cris Visnevski e German Carmona unem expertises em business

Novos caminhos

Cris Visnevski se despediu do cargo de Relações Públicas do Hotel Fasano Salvador e já prepara uma nova empreitada. A baiana, que tem expertise no segmento de hospitalidade, se uniu ao ex-executivo da área de aviação comercial, German Carmona - que trocou São Paulo por Salvador – e juntos vão criar uma empresa de receptivo de alto padrão. A dupla está trabalhando firme para em breve anunciar a novidade ao mercado.

Leda Catunda traz seu Outono para a Galeria Paulo Darzé

Outono

Uma das mais festejadas artistas visuais brasileiras, a paulista Leda Catunda – que tem obras no Museu de Arte Moderna da Bahia – trouxe para os baianos sua mais nova exposição. Batizada de Outono, a mostra reúne trabalhos inéditos da artista e está aberta na Paulo Darzé Galé Galeria, mas as visitas devem ser agendadas pelo telefone 71 3267 0930.

Pâmela Peregrino é mais uma jovem cineasta baiana que aposta na aminação

Animação

Òpárá de Òsún: Quando Tudo Nasce, de Pâmela Peregrino, é uma das animações baianas selecionadas para o Festival Anim!Arte de 2021. O longa-metragem conta a história do Orixá das águas doces, Òsùn, a deusa da fertilidade. O festival vai até 13 de junho e é totalmente virtual. Estudantes e professores do Brasil terão acesso gratuito através de cadastro na Kinow, plataforma do evento.



Aposta na Bahia

A agencia de turismo ForFun Tours tem um ambicioso plano de expansão que visa a implantação de escritório em todas as capitais e no Distrito Federal até 2023. Salvador, claro, está incluído.

Tarcisio, Reinaldo, Gustavo e Guto comercializam obras autorais

Arte no shopping

Os empresários e fotógrafos Tarciso Albuquerque, Reinaldo Giarola, Gustavo Góes e Guto Barros estão com mais um novo projeto: a Imagebox Fine Art Gallery. O espaço, que foi recentemente montada no Salvador Shopping, é um mix de showroom e galeria, com diversas obras do quarteto, apresentadas em diferentes substratos de impressão e técnicas de execução.