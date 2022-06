Integrantes das fanfarras realizam últimos ensaios para o desfile do 2 de Julho

Os estudantes que fazem parte das 22 fanfarras e bandas escolares da rede estadual de ensino estão realizando os últimos preparativos para o desfile cívico do 2 de Julho, que marca as comemorações da Independência da Bahia. Além da rotina intensa de ensaios que estão sendo realizados ao longo da semana, eles também ajudam a organizar os uniformes que serão utilizados no desfile. Este ano, o evento vai envolver a participação de, aproximadamente, 1.200 estudantes.

Mateus Bernardo Silva, 15, 8º ano do Ensino Fundamental, que toca bombardino na fanfarra do Colégio Estadual Rubén Dario, em Salvador, está auxiliando na costura dos uniformes. “É uma honra poder ajudar e participar deste momento, pois tenho que dar o meu melhor por mim e pela banda. Continuamos ensaiando muito e estou ansioso para voltar a desfilar no 2 de Julho”, disse, entusiasmado.

Quem também está na expectativa para desfilar é o estudante Adriele Jesus da Silva, 19, 3º do Ensino Médio, que integra a fanfarra do Colégio Estadual de Vila de Abrantes, no município de Camaçari. “Faço parte do pelotão coreográfico e as minhas expectativas são das melhores. Os ensaios estão fluindo a todo vapor e esperamos fazer uma bela apresentação neste grande dia tão significativo para todos nós”, disse.

Além do desfile do 2 de Julho, fanfarras de seis escolas estaduais de Salvador participam, nesta quarta-feira (29), a partir das 14h, do evento Bando Anunciador. As fanfarras irão se apresentar na sede dos Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba), no Barbalho e, logo em seguida, seguirão desfilando até a Lapinha, no local onde estão guardados o caboclo e a cabocla, símbolos presentes no desfile cívico do 2 de Julho. O evento, que abre as comemorações do 2 de Julho, contará com a regência do maestro do Neojiba, Helder Passinho.

O estudante Alan Santos, que toca o instrumento caixa na fanfarra do Colégio Estadual Dinah Gonçalves, em Salvador, está ensaiando para o Bando Anunciador. “É muito bom voltar à rotina de ensaios e nos preparar para este importante evento”, disse. A estudante Raiana Islane de Jesus, 16, que atua como mór (comandante) da mesma fanfarra, também está animada. “Entrei este ano na fanfarra e será a minha primeira apresentação”, revelou.