Integrantes do BDM atiram e atinge homem na porta de casa em Pernambués

Um homem identificado como Gilsemar Fernandes da Fonseca, 40 anos, foi atendido na madrugada desse sábado, no Hospital Geral do Estado, depois de levar um tiro no pé. Gilsemar relatou à polícia que estava na porta de sua residência, na rua Santa Clara, em Pernambués, quando "elementos que se diziam do Bonde do Maluco" atingiram o seu pé direito. O fato foi registrado como lesão corporal.

Não se sabe as circunstâncias do ocorrido, mas Gilsemar narrou que, antes de efetuar o disparo, os homens disseram fazer parte da facção criminosa. Não há informações sobre o estado de saúde de Gilsemar. A Polícia Militar foi procurada mas ainda não informou se atendeu a ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil.