Integridade no trabalho e na vida

Há três meses, a situação financeira da gari Jeiseelen Araújo, 40 anos, mãe de quatro filhos, era desafiadora. Ela e o marido tinham apenas R$70 no bolso e precisam de R$250 para o conserto do carro que ele usa para fazer frete e complementar a renda familiar. Em um dia normal de trabalho, ao varrer a Rua Senhor do Bomfim de Cima, nas imediações de São Cristóvão, ela achou uma carteira com documentos e R$1.700. O valor poderia representar a solução dos problemas da família, porém, a varredora pensou na angústia da pessoa que havia perdido.

No dia seguinte, ela cumpriu seu expediente e depois voltou àquela rua. Mostrando a fotografia dos documentos aos moradores, conseguiu chegar à casa da dona para devolver a carteira com tudo o que havia nela. A pessoa tentou retribuir, mas Jeiseelen não aceitou por um único motivo: “Não fiz mais do que minha obrigação. Aquele dinheiro não era meu. Fui julgada por muitos, mas fiz o certo, pensando nos meus filhos. Estou plantando boas sementes para que eles colham bons frutos”, afirma Jeiseelen, que salienta ter muito orgulho da profissão que exerce.

Boas ações

Palestra na comissão de Compliance

A índole desta trabalhadora é nata e encontra ressonância na equipe de trabalho da qual faz parte. Ela integra o time da Sotero Ambiental, responsável pela limpeza urbana de Salvador. A empresa incentiva e valoriza as boas ações, que transcendem o ambiente profissional, entendendo que esta é uma escolha de cada ser humano na vida e que deve fazer parte do convívio social e do emprego.

Atitudes como a de Jeiseelen são celebradas dentro da Sotero Ambiental por estar em total harmonia com os valores da empresa, que completa seu primeiro ano de atividade. “Trabalhamos com respeito e transparência junto aos clientes, ao meio ambiente, nossos pares e acionistas”, comenta o superintendente Marcelo Azevedo.

Para consolidar e reconhecer essas iniciativas no dia a dia de seus dois mil colaboradores em Salvador, a empresa desenvolveu o Programa de Integridade Sustentável (PIS), por meio do qual realiza eventos, seminários, exibição de filmes e a circulação do código de conduta interno - que utiliza a linguagem dos quadrinhos. Tudo isso está de acordo com os princípios do compliance, mas, sobretudo, da construção de um ambiente de trabalho e de uma sociedade mais íntegros para esta e as próximas gerações.

Resultados no cotidiano

De acordo com Azevedo, o Programa de Integridade da Sotero é monitorado periodicamente e os indicadores demonstram muitos benefícios, tais como: diminuição do número de faltas no trabalho; oferta de um serviço com mais excelência, o que diminui as reclamações da sociedade, e redução de acidentes no trabalho.

“Esses resultados surgem, porque o programa desenvolve nos colaboradores o senso de pertencimento. É um programa constituído por todos; as pessoas opinam e vivenciam e isso gera maior satisfação e a vontade de fazer o que é certo, fortalecendo nossos valores, como dinamismo, trabalho em equipe, excelência no serviço, inovação, integridade, parceria e responsabilidade socialambiental”, enfatiza o superintendente.

Marcelo Azevedo, superintendente da Sotero Ambiental

Semana da Integridade

Se a Sotero Ambiental vive as boas práticas no cotidiano, uma vez a cada semestre reúne funcionários, parceiros, fornecedores e convidados para celebrar isso em um evento. Assim, de hoje (14) a sexta-feira, a empresa realiza sua 3ª Semana da Integridade. Trata-se de um momento de conscientização, marcado por atividades lúdicas e muita integração, e que traz resultados, como os atestados em uma pesquisa encomendada junto a Dataqualy, realizada nas áreas de atuação da Sotero entre os dias 18 e 21 de setembro de 2019. Perguntado sobre se há alguma reclamação quanto à conduta dos garis que fazem a coleta de lixo, 97,1% dos entrevistados disseram não. Já para a questão "O(a) Sr.(a) tem alguma reclamação quanto à conduta dos garis que fazem a varrição de vias?", o retorno foi ainda melhor: 97,9% disseram não.

Uma vez a cada semestre a Sotero promove a Semana da Integridade

Vivianni Pinheiro, gerente de Contratos e Administativa da Sotero Ambiental, é uma das pessoas que fazem a semana acontecer e fala sobre este trabalho com muito entusiasmo. “A gente entende que as boas práticas acontecem não só no trabalho, mas refletem na vida pessoal e na vida em comunidade. Temos dois mil colaboradores, mas impactamos dez mil pessoas, considerando suas famílias. O programa se torna um legado e é diário, enquanto a semana é um marco para todos e reforça os nossos conceitos, princípios e valores”.

Vivianni Pinheiro, gerente de Contratos e Administativa da Sotero Ambiental

Vale lembrar que a Semana da Integridade acontece simultaneamente nas 64 empresas do grupo Solví, do qual a Sotero faz parte, e conta com 13 mil colaboradores em suas operações em 14 estados do Brasil, além de outros países como Argentina, Bolívia e Peru.

Sabe quem estará na Semana da Integridade em Salvador? Jeiseelen Araújo, que seguiu sua rotina, sempre animada e agora mais tranquila, porque o marido consertou o carro e voltou a trabalhar. “Deu tudo certo. Deus é muito bom e me sinto muito orgulhosa de quem eu sou”.

