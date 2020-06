Interdição da orla entre a Barra e Ondina começa às 7h desta terça (16)

O calçadão da orla entre o Porto da Barra e o Ondina Apart Hotel Ondina será interditado pela Prefeitura de Salvador a partir das 7h desta terça-feira (16). A ação tem o prazo inicial de sete dias, mas pode ser prorrogado. A medida, anunciada na manhã de nesta segunda-feira (15) pelo prefeito ACM Neto e delimitada em uma reunião durante a tarde entre a Transalvador, Guarda Civil Municipal (GCM), Secretaria Municipal de Manutenção (Seman) e Polícia Militar da Bahia (PM-BA), visa evitar que cenas de aglomeração vistas no último final de semana se repitam.

Farol da Barra, 14/06: pic.twitter.com/iIF3xitHih — sindrome de impostor (@Viccct_) June 14, 2020

Segundo a Prefeitura, haverá uma operação especial de trânsito e segurança que vai envolver bloqueios para veículos e pedestres, com intensa fiscalização. Com isso, apenas moradores da região poderão acessar o perímetro interditado, além de quem precisar acessar o Hospital Espanhol, utilizado pelo governo do Estado como unidade de emergência contra a covid-19.

O percurso de orla da Barra a Ondina contará com 14 bloqueios físicos do calçadão, além de outros dois na altura do Farol da Barra. O isolamento será feito com gradis, cercas e tapumes, assim como a implantação de placas informativas.

Com o objetivo de fazer valer a interdição, a Guarda irá disponibilizar 26 agentes, distribuídos em cinco viaturas e quatro motos, realizando o monitoramento de todo o trecho. “Não será permitido caminhar, correr ou andar de bicicleta. Está proibida toda e qualquer atividade que utilize o calçadão”, frisou o diretor municipal de Segurança Urbana e Prevenção à Violência, Maurício Lima, que pediu colaboração da população.

Barreiras de trânsito

De acordo com a Transalvador, serão instaladas quatro barreiras seletivas em pontos estratégicos para acesso restrito de moradores da região que comprovem residência dentro do perímetro interditado. As barreiras estarão no Porto da Barra; Rua Alfredo Magalhães, na esquina c com a Av. Oceânica; Rua Airosa Galvão com a Av. Oceânica; e na própria Av. Oceânica, na altura do Clube Espanhol, com fluxo de veículos sendo desviado para a rua José Sátiro de Oliveira (Morro do Gato).

As demais vias transversais que dão acesso à Avenida Oceânica serão fechadas com barreiras fixas, não sendo permitida a passagem de veículos. São elas as ruas Barão de Itapuã, Marques de Leão, Francisco Otaviano, Professor Fernando Luz, Leoni Ramos, Carlos Chiacchio e José Sátiro de Oliveira.

Além disso, como mais uma forma de restringir o fluxo na região, os equipamentos eletrônicos, a exemplo dos radares, serão ativados para controle de acesso de veículos, permitindo apenas a passagem de moradores devidamente cadastrados.