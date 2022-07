Interdições de trânsito serão realizadas em cinco bairros de Salvador no domingo (31)

O trânsito de Salvador passará por bloqueios e interdições em ao menos cinco bairros neste domingo (31), as modificações são ocasionadas por eventos em vias públicas.

Das 5 às 9h, entre os bairros da Barra e Rio Vermelho, haverá uma corrida de rua que implicará em interdições nos seguintes trechos da orla: na Avenida Oceânica, no sentido Barra, na faixa à direita, entre o Largo do Camarão e a Rua Sátiro Dias, e, entre a Rua Eurycles de Mattos e o Largo de Santana. Já no sentido Itapuã, o bloqueio na via ocorre no trecho entre a Rua do Morro Escravo Miguel e a Avenida Milton Santos.



Mais próximo ao bairro do Rio Vermelho, a Av. Oceânica será bloqueada nas duas faixas à direita, no sentido Itapuã. A interdição do trânsito ocorre também na Rua da Paciência, entre os trechos da Rua Eurycles de Mattos e o Largo de Santana, e nas ruas Guedes Cabral e Borges do Reis, além da Praça Colombo.



Os veículos que trafegam no sentido Rio Vermelho/Barra terão como opção de tráfego: a Rua Eurycles de Mattos, a Av. Anita Garibaldi, Av. Milton Santos, a Rua N e a Rua Professor Sabino Silva.



Os condutores provenientes da Ladeira da Barra que desejam seguir no sentido Ondina poderão utilizar a Av. Sete de Setembro, a Rua Afonso Celso, a Rua Marquês de Caravelas, a Rua Miguel Burnier, o Largo do Chame Chame e a Av. Centenário.

Já os veículos oriundos da Av. Cardeal da Silva, com destino ao Rio Vermelho, devem seguir pela Travessa Prudente de Moraes, Rua da Paciência (sentido Ondina), Rua Eurycles de Mattos e Av. Anita Garibaldi.



Outros bairros da cidade terão modificações no trânsito. Na Liberdade haverá interdição do tráfego de veículos, das 09h às 18h, no Corredor da Lapinha (a partir do Largo da Soledade) e na Estrada da Liberdade, no trecho compreendido entre o Largo da Lapinha e a Rua Pero Vaz. Com o bloqueio, os veículos têm como opção de tráfego:

Sentido Centro - Estrada da Liberdade, Rua Pero Vaz, Rua Dr. Eduardo Santos, Rua Conde de Porto Alegre, Largo do Tamarineiro, Rua Saldanha Marinho, Largo do Queimado, Largo da Soledade:

- Estrada da Liberdade, Rua Pero Vaz, Rua Dr. Eduardo Santos, Rua Conde de Porto Alegre, Largo do Tamarineiro, Rua Saldanha Marinho, Largo do Queimado, Largo da Soledade: Sentido Liberdade - Largo da Soledade, Largo do Queimado, Rua Saldanha Marinho, Largo do Tamarineiro, Rua Conde de Porto Alegre, Rua Dr. Eduardo Santos, Rua Pero Vaz, Estrada da Liberdade.

Já no bairro de Nazaré, a partir das 10h30, a Praça Conselheiro Almeida Couto, a Avenida Joana Angélica, a Rua Jogo do Carneiro e o Largo da Saúde terão interdição progressiva dos veículos por conta de uma caminhada.

A partir das 8h, no bairro da Fazenda Grande do Retiro, também haverá uma interdição progressiva na Av. Barros Reis e no Largo do Retiro.

As alterações no trânsito devem estar sinalizadas. Vale ressaltar que o acesso aos locais citados está assegurado para residentes e/ou domiciliados, mediante comprovação de endereço ou estadia.