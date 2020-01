Interferência em candidaturas no interior baiano deflagra duelo entre líderes petistas

Dirigentes e parlamentares do PT ligados aos movimentos sociais deflagraram um duelo contra cardeais da cúpula estadual do partido acusados de tentar usurpar o poder dos diretórios municipais para definir candidatos petistas a prefeito no interior baiano. Recentemente, deputados, vereadores e lideranças de tendências que unem sindicalistas, trabalhadores sem-terra e militantes de entidades que atuam em defesa dos negros e das mulheres prepararam uma ofensiva conjunta para barrar o rolo compressor montado por membros influentes da legenda. De início, vão forçar o presidente do PT da Bahia, Éden Valadares, a proibir interferência nos municípios antes que ocorra uma guerra fratricida.



Causa e efeito

“Não vamos tolerar que figurões se transformem em coronéis, fazendo acordos pessoais e ameaçando nossas companheiras e companheiros”, disparou a deputada estadual Neusa Cadore (PT), única a expor publicamente a pressão para derrubar candidatos escolhidos pelos diretórios, em favor de acertos políticos individuais.

Conta a favor

Líderes de bancada na Assembleia Legislativa garantem que o presidente da Casa, Nelson Leal (PP), contabiliza hoje votos suficientes para uma eventual reeleição ao cargo. Publicamente, o pepista tem evitado falar sobre a próxima disputa pelo comando da Assembleia, prevista para fevereiro de 2021. No entanto, em conversas com aliados próximos, Leal confirmou interesse no segundo mandato, desde que o movimento para mantê-lo na presidência e derrubar a PEC que o proíbe de se reeleger parta dos próprios deputados estaduais, sem participação direta dele e somente após a sucessão municipal deste ano.

Pé de pato, mangalô...

Policiais escalados para cumprir mandados de busca e apreensão contra suspeitos de pertencer a uma família de traficantes de Santo Amaro encontraram o que supõem se tratar de feitiço dirigido ao promotor de Justiça da cidade, Aroldo Pereira. Na casa no alvo, acharam um altar com velas, imagens, artigos de feitiçaria e uma lista contendo vários nomes escritos em caneta vermelha. Entre os quais, o de Pereira. Procurado, o promotor disse que não comenta detalhes sobre investigações em andamento.

PEC para todos

Com a prioridade da reforma da Previdência do governo Rui Costa (PT) aprovada ontem, o Palácio de Ondina acha que a PEC passará em dois turnos no plenário da Assembleia até quinta da semana que vem. Para garantir o prazo, será incluída emenda que estende as regras a todos os municípios. O que permite acrescentar as mudanças nas respectivas leis orgânicas sem submetê-las às Câmaras de Vereadores.

Fio de suspeita

Integrantes da Operação Faroeste desconfiam de eventuais movimentações internas para delimitar o alcance da investigação do suposto esquema de grilagem e venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia. A hipótese tem origem nos laços de um nome lotado no núcleo-duro da Procuradoria-Geral da República.