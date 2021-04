Interior é destino de 86% dos novos negócios previstos para a Bahia

Ótimas intenções

A Bahia encerrou o primeiro trimestre com 37 novos protocolos de intenções de empresas que pretendem se instalar no estado. Se o cenário se confirmar, a previsão é que o estado receba R$ 5,2 bilhões em investimentos, que vão permitir a criação de 2,2 mil novos empregos diretos e outros 3 mil indiretos, de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). A imensa maioria, 86%, está prevista para cidades do interior. "Destaco que a interiorização dos investimentos continua sendo uma prioridade para o governo baiano. Fechamos 2020 com 76% dos investimentos atraídos para o interior e agora apresentamos um balanço de primeiro trimestre com números que mostram a mesma tendência”, afirma o vice-governador e secretário da SDE, João Leão.

Boas energias

Investimentos em eletricidade (Energias Renováveis) são os principais destaques. Dos R$ 5,2 bilhões de protocolos assinados este ano, R$ 4,5 bilhões são de renováveis. São 14 projetos de energia eólica, que devem se instalar em Xique-Xique e Itaguaçu. Outros seis de energia solar estão previstos em Juazeiro. Juntos, os parques vão gerar 2,5 mil empregos indiretos durante a construção das usinas. Este ano, sete empreendimentos entraram em operação, com um investimento de mais de R$ 1 bilhão no estado e 390 novos postos de trabalho diretos. Mais uma vez renováveis liderou o processo com a entrada de cinco parques eólicos em operação e a implantação de uma linha de transmissão.

Perspectiva

Atualmente, a Bahia tem 438 empreendimentos incentivados, com previsão de investir R$ 71,2 bilhões e gerar 54,3 mil vagas de empregos diretos. Destes, 90 projetos são de renováveis, responsáveis por 75% do investimento. A previsão é que até 2022, 260 empreendimentos estejam implantados ou ampliados e injetem no estado R$ 21,9 bilhões, gerando 19,6 mil empregos diretos.

Olho na LGO

Largo Resources, proprietária da Vanádio de Maracás, recebeu a aprovação da Nasdaq para listar suas ações ordinárias emitidas e em circulação na bolsa de valores americana. Os papéis foram lançados na última segunda-feira (19) com o símbolo comercial LGO. A empresa tem um dos depósitos de vanádio de mais alto grau do mundo na mina em Maracás. “Acreditamos que esta listagem proporcionará ao Largo maior visibilidade com potenciais investidores dos EUA, melhorará a liquidez da empresa e ajudará no desenvolvimento de uma base de acionistas mais diversificada à medida que continuamos em nossa trajetória de crescimento”, avalia Paulo Misk, presidente e CEO da Largo. A empresa mantém a listagem na Bolsa de Toronto, também como LGO. Olho nessa sigla!

Dia das Mães

Os shoppings baianos estão trabalhando para fazer o Dia das Mães deste ano uma data bem melhor que no ano passado, quando estavam fechados por conta da pandemia. O Bela Vista está lançando sua campanha na próxima quarta-feira (28), com um investimento de R$ 580 mil. Para atrair a clientela, vai ter sorteio, além da promoção do tipo troque e ganhe, entre outras ações. No Salvador Norte, serão sorteados 30 prêmios entre 1º e 30 de maio. O Shopping Salvador iniciou ontem sua campanha, onde os clientes podem concorrer a 20 cartões de compas no valor de R$ 10 mil, cada, até o dia 18 de maio. O Bela Vista projeta uma alta de 15% nas vendas, na comparação com os últimos meses, enquanto os shoppings do Grupo JCPM apostam em 15% de aumento na comparação com abril do ano passado.

Compras online

Enquanto o varejo físico trabalha para superar 2020, o Mercado Livre está apostando numa repetição do que se deu em 2020, quando o número de pedidos para o Dia das Mães aumentou 72% em relação ao ano anterior, de acordo com dados do Mercado Ads – unidade de negócios da empresa dedicada à publicidade. Foram mais de 750 milhões de acessos durante o período de compras de Dia das Mães e mais de 25 milhões de itens vendidos no período. O levantamento apontou ainda um incremento de 80% na quantidade de pedidos na semana do Dia das Mães. Este ano, além de produtos com descontos de até 70%, o Mercado Livre aposta nos benefícios de seu ecossistema como diferenciais para a data.

Renovação

O Laboratório da Cetrel conseguiu manter a ISO 17025. A certificação estabelece requisitos gerais para avaliação da competência de laboratórios de ensaios e calibração. Esta ISO garante a credibilidade de ensaios laboratoriais, amostragem de efluentes, resíduos, recursos hídricos e ar.

Bloxs

A Bloxs, uma das principais plataformas de investimentos alternativos do país atuando dentro da ICVM 588, acaba de lançar uma área para investidores de maior envergadura como single family offices, multi family offices e gestores de patrimônio – o Bloxs Capital. O braço começou a ser estruturado no início deste ano como parte do plano de expansão da fintech, traçado desde a entrada da DOMO Invest em seu quadro societário em fevereiro de 2020. A expectativa é que com a nova área até o final de 2023 sejam realizados R$ 1 bilhão em operações captadas nos segmentos de real estate, energia renovável, agronegócios e saúde.

Petrobahia

O projeto da base de armazenamento e distribuição da Petrobahia em Itabuna está concorrendo a uma premiação internacional. A obra, projetad a e construída pelo escritório Andrade Schimmelpfeng, foi indicado na Categoria Infraestrutura, ao prêmio Green Solutions Awards para obras do ano 2020-2021. A seleção reconhece as melhores obras com soluções sustentáveis no mundo, com votação aberta até 31 de maio.