Internacional x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

O Bahia não ganha há quatro jogos, sendo três pelo Brasileirão. Neste domingo (28), o Esquadrão tentará quebrar o jejum diante do Internacional, fora de casa. O encontro será no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 8ª rodada da Série A. Para o confronto, o técnico Renato Paiva volta a ter à disposição o zagueiro Kanu e o volante Rezende, que cumpriram suspensão no empate contra o Goiás. Confira as informações sobre a partida:

Transmissão:

Internacional x Bahia terá transmissão ao vivo da TV Bahia, na TV aberta, e do Premiere, no pay per view. A partida começará às 16h.

Prováveis escalações:

Internacional: John, Rômulo, Moledo, Nico Hernández e Thauan Lara; Campanharo (Carlos de Pena), Johnny e Alan Patrick; Pedro Henrique, Wanderson e Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.

Bahia: Marcos Felipe, Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Jacaré, Thaciano, Rezende, Cauly e Ryan; Biel e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Arbitragem:

O árbitro da partida será Wagner do Nascimento Magalhães. Ele será auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Farinha (trio do Rio de Janeiro).

VAR: A árbitra de vídeo será Daiane Muniz (SP).