Internacional x Bahia: onde assistir, horário, escalações e arbitragem

O Bahia visita o Internacional neste domingo (26), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O desafio é grande, pois a última vez que o tricolor ganhou do colorado foi em 2014. Desde então, acumula sete derrotas e dois empates. O Esquadrão inicia a rodada na 15ª colocação, com 23 pontos, e precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento. O Inter é o 7º colocado, com 29. Confira as informações da partida:

Onde assistir?

O jogo entre Internacional e Bahia terá transmissão da TV Bahia (Globo) e do Premiere. Depois da partida, você confere todas as informações no correio24horas.

Horário

O confronto será no Beira-Rio, em Porto Alegre, a partir das 16h.

Prováveis escalações

Internacional: Daniel; Heitor, Bruno Méndez, Victor Cuesta e Paulo Victor; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenílson, Taison e Patrick; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

Bahia: Mateus Claus; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Lucas Araújo, Daniel e Lucas Mugni; Oscar Ruiz (Gilberto), Rodallega e Isnaldo. Técnico: Diego Dabove.



Arbitragem

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Michael Correia (trio do Rio de Janeiro).

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).