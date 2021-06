Internado com covid, baixista do Harmonia deixa a UTI: 'Gratidão'

O baixista e diretor musical Bimba, do Harmonia do Samba, teve alta da UTI do Hospital Aliança neste domingo (6), depois de precisar ficar internado por complicações da covid-19.

Bimba celebrou o momento de alta e agradeceu todo carinho que recebeu enquanto esteve internado. "Ainda tô no hospital em observação, mas já sair da UTI e agora é caminhar recuperando - eu amo todos vocês e me sinto muito amado", escreveu ele. "GRATIDÃO é a palavra que me vem à mente. Que Deus abençoe a todos e que a vacina chegue logo pra todos pra paralisar esse vírus maldito do mundo", acrescentou, agradecendo também à equipe médica.

Vocalista do Harmonia, Xanddy compartilhou um vídeo do amigo saindo da UTI. "Obrigado, Deus. Como foram difíceis esses dias. Toda honra e toda glória ao Senhor", escreveu.