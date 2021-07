Internado em SP, Olavo de Carvalho tem infecção urinária e de corrente sanguínea

Internado há seis dias no Instituto do Coração (Incor), em São Paulo, o influenciador bolsonarista Olavo de Carvalho, 74 anos, está com infecção urinária e de corrente sanguínea.

Segundo O Globo ele chegou à unidade com diarreia, anemia e sangramento urinário. Os exames iniciais detectaram infecção urinária causada por bactéria. Ele tem usado uma sonda vesical para drenar urina.

Por conta do quadro, uma equipe de oncologia do Instituto do Câncer de São Paulo (Icesp) foi chamada para avaliar possibilidade de câncer na bexiga.

Os médicos diagnosticaram também uma infecção de corrente sanguínea. Por conta disso, Olavo tem sido observado para risco de endocardite, uma doença na parte interna do coração.

O Incor liberou apenas dois boletins no período de internação. No dia 8, falou apenas da internação, dizendo que aconteceu por conta de um mal-súbito no voo dos EUA, onde mora há anos, e São Paulo.

No dia 13, foi informado o estado de saúde e procedimentos feitos. O boletim dizia que Olavo estava "consciente, comunicativo e com quadro clínco estável".