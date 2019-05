Internado há 22 dias, Serguei tem piora e vai para CTI de hospital

O cantor Serguei passou mal na noite da segunda-feira (27) e foi transferido do Hospital Nossa Senhora de Nazaré, em Saquarema, na região dos lagos no Rio de Janeiro, para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Zilda Arns, em Volta Redonda, por conta da piora do quadro.

O geriatra Rodrigo Lima, que há 4 anos acompanha o músico, afirmou que Serguei teve uma arritmia severa e insuficiência respiratória aguda na noite de ontem. Ele também tem um quadro de anemia. "O quadro dele hoje é preocupante, mas era esperado. Agravou devido ao evento cardiológico e é delicado, devido à idade avançada e à fragilidade do paciente. Ele vai precisar fazer cateterismo, avaliar melhor a parte cardiológica, precisa agora de um suporte melhor", explicou o médico ao G1.

O músico foi transferido em uma UTI móvel. Desorientado, Serguei não está reconhecendo as pessoas, diz o médico. Foi ele quem descobriu que Serguei tem quadro de Alzheimer em fase inicial.

Na semana passada, no hospital, Serguei recebeu visita de amigos, ouviu música e cantou Rolling Stones. O músico está internado há 22 dias, inicialmente por conta de uma infecção urinária, já curada. Assim que foi para Saquarema, o hospital entrou em contato com o Retiro dos Artistas para saber se seria possível a instituição recebê-lo quando ele tiver alta. Administradora do local, Maria Aparecida Cabral afirmou que a instituição pode receber Serguei, mas não tem como arcar com custos de um acompanhante 24 horas por dia para ele e que alguém da família deveria custear esse cuidado.

O médico Rodrigo Lima diz que Serguei vai precisar de um apoio de enfermagem por conta dos seus problemas de saúde e por já estar idoso e debilitado.