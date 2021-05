Internado no Rio, ator Orlando Drummond tem infecção urinária grave

Humorista e dublador Orlando Drummond, de 101 anos, está internado há cerca de 20 dias no Hospital Quinta D'Or, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. Ele tem um quadro de infecção urinária considerado grave, segundo seu filho, Orlando Lima Cardoso. Em entrevista à Revista Quem, Lima Cardoso explicou sobre o caso: "A gente vinha tratando, em casa, uma infecção urinária dele. Após uns dez dias de antibiótico, ele melhorou, mas, uns dias depois, a infecção voltou mais forte. Aí, resolvemos interná-lo", disse.

Orlando ficou famoso como dublador e, sobretudo, pelo personagem Seu Peru, da Escolinha do Professor Raimundo. Um dos netos do ator, Alexandre Drummond, também confirmou à imprensa na noite desta sexta, 20, que o estado do avô é "muito grave". "Ele estava bem, sendo assistido em casa, melhorou, mas teve uma queda e precisou ir para o hospital."