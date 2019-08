Investigada da farra de diárias do Detran será ouvida pela Corregedoria do Estado amanhã

Uma das servidoras investigadas por suspeita de participação na farra de diárias do Detran será ouvida nesta quinta-feira (15) pela Corregedoria-Geral do Estado, no âmbito do processo administrativo disciplinar que tramita contra ela na Secretaria Estadual da Administração (Saeb).

Na ocasião, terá que justificar o recebimento ilegal de pelo menos 15 diárias por mês durante três anos, mas encontrará dificuldades para convencer a comissão de sindicância. Isso porque a equipe da Saeb responsável pelo processo reuniu um conjunto de provas robustas que confirmam o recebimento ilegal do benefício. Entre as quais, registros de presença das audiências judiciais em que a servidora atuou como advogada da procuradoria do Detran, realizadas nos mesmos dias em que ela deveria estar viajando.

Caixa de Pandora

A nova investigação do Tribunal de Contas do Estado sobre o esquema de diárias, revelada pela Satélite na última sexta-feira, levou a Saeb a instaurar segunda-feira (12) mais 15 processos disciplinares contra servidores do órgão.

Festa de despedida

Integrantes da Procuradoria-Geral da República (PGR) festejaram ontem o voto do ministro Edson Fachin, do Supremo, favorável ao afastamento do baiano Aroldo Cedraz do cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Ele é acusado de tráfico de influência e recebimento de propina para beneficiar a construtora UTC em processos do tribunal relativos a usina de Angra.

Autora denúncia, a PGR avalia que, como relator das ações da Lava Jato no Supremo, Fachin é seguido pelos demais integrantes da Segunda Turma da Corte na imensa maioria dos julgamentos sobre casos de corrupção.

Além da palavra

Em seu voto, Edson Fachin citou a existência de indícios que reforçam depoimentos de delatores sobre o favorecimento da empreiteira por Aroldo Cedraz. Sobretudo, dados obtidos na quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico dos acusados, incluindo o advogado Tiago Cedraz, filho do ministro do TCU e acusado de arrecadar propina em nome do pai.

Após a fala do relator, o julgamento foi suspenso e será retomado em 27 de agosto, com os votos dos outros quatro membros da Segunda Turma do Supremo: Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Cármen Lúcia.

Modo de espera

A cúpula do DEM ainda não obteve resposta do deputado federal Alexandre Frota sobre a proposta para se filiar ao partido. Eleito por São Paulo, Frota foi defenestrado do PSL nesta terça-feira (13), após disparar publicamente críticas ao presidente Jair Bolsonaro. “Tem chances (de Frota ingressar no DEM). O convite foi feito, mas ele ainda não respondeu”, afirmou o prefeito ACM Neto, presidente nacional da sigla, ao ser indagado se a expulsão selava o embarque dele no DEM.

Som na caixa

O governo federal autorizou a produtora baiana Caderno 2 a captar R$ 1 milhão via Lei Rouanet para viabilizar a edição 2019 do projeto MPB Petrobras, que promove apresentações de artistas tarimbados e emergentes em grandes cidades do Norte e Nordeste.