Investigada pela morte de empresário, Maqueila Bastos é presa em Sergipe

Maqueila Santos Bastos, amiga da esposa de Leandro Troesch, encontrado morto em uma pousada de luxo em Jaguaripe, no baixo sul da Bahia, foi presa nesta quinta-feira (24) em Sergipe, de acordo com reportagem da TV Bahia. Ela teve a prisão temporária decretada no dia 14 de março.

Maqueila respondia em liberdade a processos por estelionato e fez amizade com Shirley, esposa do empresário, durante a prisão. Ao ser liberada pela Justiça, ela trabalhou na pousada Paraíso Perdido.

Além da morte de Leandro, a polícia também investiga se Maqueila teve participação na morte de Marcel da Silva Vieira, conhecido como Billy. Ele era funcionário de Leandro, e era considerado pela polícia testemunha chave para esclarecer as circunstâncias da morte do empresário.

Cerca de 20 pessoas já foram ouvidas pela polícia. O advogado de Maqueila chegou a dizer, no dia 16 de março, que ela era inocente e iria se apresentar ao delegado que investiga o caso – mas isso ainda não aconteceu.

Entenda o caso

Leandro Troesch, dono da pousada Paraíso Perdido, foi encontrado sem vida dentro de um dos quartos do estabelecimento, com marca de tiro na cabeça, em 25 de fevereiro deste ano. O empresário já havia sido preso e condenado a 14 anos de prisão por crimes de sequestro e extorsão cometido em 2001. Em 2022, ele estava em prisão domiciliar na pousada.