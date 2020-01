Investigadores da Faroeste descobrem elo de políticos baianos com mentor de esquema

Integrantes da Operação Faroeste encontraram um elo entre políticos baianos e o falso cônsul de Guiné-Bissau Adailton Maturino, denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) como mentor do esquema de grilagem de terras por meio da venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ). Com base nos registros sobre a movimentação de aeronaves no Aeroporto de Salvador, investigadores da Faroeste descobriram que um jatinho que servia a caciques de partidos da base aliada ao governo do estado utilizava o hangar da Addey Taxi Aéreo, o mesmo onde Maturino possuía sala privativa de reuniões com adesivo da Embaixada de Guiné-Bissau e costumava guardar, segundo o MPF, seu avião particular, supostamente adquirido por uma das empresas ligadas ao esquema.



Rastros na pista

Foram achados, pelo menos, quatro registros do jatinho usado por políticos do estado no hangar da Addey, suspeita de ser favorecida em decisões do TJ. Todos eles ocorreram em outubro e novembro de 2018.

Passa e repassa

Até outubro do ano passado, o jatinho pertencia a uma grande companhia paranaense de transporte rodoviário e armazenagem. No entanto, era operado por outra empresa, cuja pessoa jurídica é ligada a um parlamentar influente da Bahia, conforme dados obtidos junto à Receita e à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). À época, teve a propriedade transferida para um grupo empresarial de Luis Eduardo Magalhães que atua no mercado imobiliário, hotelaria e comércio de combustíveis.

Canoa furada

O Centro de Canoagem de Ubatã, um dos três criados pelo governo do estado para formar atletas através do programa Remando no Rio de Contas, ameaça entrar na lista de obras inacabadas da Bahia. Iniciado em 2017, o centro está completamente abandonado há mais de um ano.

Remo preso

Com investimento de R$ 1 milhão, o espaço para desenvolver a canoagem em Ubatã virou lambança sem fim. A área dada pela prefeitura não tem acesso adequado ao rio, mas a Sudesb, que toca o centro, só sacou a falha após levantar a obra.

Chance zero

Apesar de manifestar desejo de trocar o Podemos pelo PDT, o vereador Carlos Muniz vai encontrar a porta do partido fechada para ele. À coluna, o presidente do PDT baiano, deputado federal Félix Mendonça Júnior, disse não haver lugar na sigla para vereador com mandato na capital. “Só um pedetista, Odiosvaldo Vigas, disputará a reeleição. Não sei de onde Muniz tirou essa idéia”, afirmou.

Tiro de largada

O deputado estadual Zé Cocá (PP) vai lançar oficialmente em fevereiro sua pré-candidatura a prefeito de Jequié. Líder nas últimas pesquisas sobre a sucessão no nono maior colégio eleitoral da Bahia, Zé Cocá já agregou apoio de vereadores da cidade, do vice-prefeito, Hassan Iossef (PTB), e da primeira-dama do estado, Aline Peixoto, o mais importante de todos.

Pílula

Criador e criatura - Ao comentar com a Satélite a boataria sobre o clima de tensão entre o governador Rui Costa e o senador Jaques Wagner (PT), um experiente político baiano disparou: “Nesse estado, meu caro, conheço apenas um caso de governante que não entrou em conflito com o antecessor. Foi Thomé de Souza, mas só porque ele não sucedeu ninguém”.