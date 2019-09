Invicto desde que virou titular, Flávio comemora momento no Bahia

O clima no Fazendão não poderia ser melhor. Invicto há oito jogos, o tricolor entrou de vez na briga por uma vaga na Libertadores de 2020. Com 30 pontos, após o triunfo por 2x0 sobre o Vasco, no último sábado (7), em São Januário, o Esquadrão chegou a figurar na sexta colocação, mas sendo ultrapassado pelo Internacional, que tem a mesma pontuação, mas leva vantagem no número de vitorias.

Titular nos últimos oito jogos, o volante Flávio comemora o momento e afirma que o time está empenhado em continuar subindo na tabela do Brasileirão. E disse ainda que é apenas mera coincidência a relação entre a entrada no time e o período que a equipe tem sem perder.

“Eu estou muito feliz que as coisas estão dando certo. O time vem numa crescente e os resultados mostram isso. Oito jogos de invencibilidade, sem derrota, e já são dez jogos sem tomar gol no Brasileirão. Estamos bastante empenhados, focado, fazendo o que o professor Roger pede, sempre buscando manter o zero no placar, que quando isso acontece, temos mais chances de conquistar o triunfo na partida”, afirmou o volante.

“Tem essa coincidência aí de que desde a minha entrada no time, o Bahia não perde, mas isso é só fruto do trabalho não só meu, mas de todos do clube, todos que trabalham nessa grande instituição. É apenas uma coincidência, o grande mérito é do grupo”, disse.

No próximo domingo (15), o tricolor volta a entrar em campo quando receberá o Fortaleza, às 16h, na Fonte Nova, pelo último jogo do primeiro turno do Brasileirão. Se vencer o duelo, o Bahia terminar a primeira metade do campeonato com 33 pontos e vai alcançar a melhor pontuação de um clube nordestino no primeiro turno da Série A.

Até aqui marca que pertence justamente ao seu maior rival, o Vitória. O rubro-negro foi quem teve o melhor primeiro turno de um nordestino na era dos pontos corridos, em 2008, quando fechou as 19 primeiras rodadas com 32 pontos.

O Esquadrão também bateria outro rival, este a nível regional. O Sport tem a segunda melhor campanha de um nordestino num primeiro turno, com 31 pontos, em 2015.

A equipe de Roger Machado já bateu, por muito, a melhor campanha do Bahia num primeiro turno, que havia sido em 2018, quando o tricolor fez 25 pontos.