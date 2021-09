Ipec: Lula lidera corrida presidencial nos dois cenários e venceria no 1º turno

Pesquisa divulgada nesta quarta-feira pelo Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria) aponta o ex-presidente Lula (PT) com mais de 20 pontos percentuais à frente do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na corrida para a Presidência da República em 2022. Nos dois cenários analisados, Lula tem mais intenções de voto do que todos os outros possíveis candidatos somados e venceria ainda no primeiro turno. Veja os números.



Cenário 1



Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 48%

Jair Bolsonaro (sem partido): 23%

Ciro Gomes (PDT): 8%

João Doria (PSDB): 3%

Luiz Henrique Mandetta (DEM): 3%

Brancos / Nulos: 10%

Não sabem / Não responderam: 4%



Em relação à pesquisa anterior, realizada em junho, Lula mantém 11 pontos percentuais a mais do que a soma de todos os seus adversários, o que o levaria a vencer no 1º turno se as eleições fossem disputadas hoje.



Cenário 2



Lula: 45%

Bolsonaro: 22%

Ciro Gomes: 6%

Sergio Moro: 5%

Datena: 3%

João Doria: 2%

Mandetta: 1%

Rodrigo Pacheco: 1%

Alessandro Vieira: 0%

Simone Tebet: 0%

Brancos/nulos: 9%

Não sabe/não respondeu: 5%



Neste cenário, o ex-presidente Lula estaria no limite da margem de erro para vencer já no 1º turno se as eleições fossem disputadas hoje. A pesquisa do Ipec foi feita entre 16 a 20 de setembro e ouviu 2.002 pessoas em 141 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos para mais e para menos. O nível de confiança é de 95%.



O Inteligência em Pesquisa e Consultoria, Ipec, foi criado por ex-executivos do Ibope Inteligência após o seu encerramento. O novo instituto de pesquisa atua na área de consultoria e inteligência em pesquisas de mercado, opinião pública e política. Desta vez, além do cenário com os cinco nomes dispostos em junho (Lula, Bolsonaro, Ciro, Doria e Mandetta), um novo, com outros cinco nomes, também foi pesquisado.



De acordo com o Ipec, as intenções de voto no ex-presidente Lula são mais expressivas entre:

Os residem no Nordeste (oscila de 63% para 65%)

Os que têm ensino fundamental I (cresce de 52% para 61%) e o ensino fundamental II (varia de 59% para 58%)

Os que residem em municípios com até 50 mil habitantes (oscila de 54% para 53%)

Os católicos (passa de 52% para 54%)



Ainda segundo o instituto, as intenções de voto em Lula são maiores quanto menor a renda familiar mensal: varia de 29% entre quem tem renda familiar mensal acima de 5 salários mínimos para 59% entre quem tem renda familiar de até 1 salário mínimo.



Já o presidente Jair Bolsonaro tem maiores intenções de voto entre:

Os moradores da região Norte/Centro-Oeste (oscila de 28% para 31%)

Os homens (28%, mesmo percentual da pesquisa anterior)

Os evangélicos (oscila de 32% para 31%)

Entre quem se autodeclara branco (varia de 29% para 28%)



Segundo o Ipec, as menções ao presidente aumentam quanto maior a renda familiar mensal do entrevistado, passando de 16% entre quem tem renda até 1 salário mínimo para 40% entre quem tem renda acima de 5 salários mínimos. Ciro Gomes tem a preferência dos eleitores com ensino superior (13%).

Avaliação do governo e do presidente Jair Bolsonaro

A pesquisa ainda quis saber sobre aprovação da maneira de governar do presidente. Nesse caso, a pergunta feita foi: "E o(a) senhor(a) aprova ou desaprova a maneira como o presidente Jair Bolsonaro está governando o Brasil?" Sobre este quesito, os resultados foram:

Aprova: 28%

Desaprova: 68%

Não sabe ou não respondeu: 4%

Em relação à confiança no presidente, a pesquisa também fez a pergunta: "E o(a) senhor(a) confia ou não confia no presidente Jair Bolsonaro?" Os percentuais foram:

Confia: 28%

Não confia: 69%

Não sabe/não respondeu: 3%