Ipec: Lula tem 47% das intenções de voto, e Bolsonaro tem 31%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 47% das intenções de voto e o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), 31%, aponta a nova pesquisa Ipec (ex-Ibope) divulgada na noite desta segunda-feira (19).



O petista oscilou um ponto porcentual para cima e o atual chefe do Executivo manteve o número em relação ao último levantamento, divulgado na segunda-feira da semana passada.



Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) aparecem em seguida com 7% e 5%, respectivamente.



Soraya Thronicke (União Brasil) tem 1%. Felipe d’Avila (Novo), Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Padre Kelmon (PTB), Sofia Manzano (PCB) não pontuaram.



Brancos e nulos somam 5%, e 4% não sabem ou não responderam.



Contratada pela TV Globo, a pesquisa foi realizada entre os dias 17 e 18 de setembro e entrevistou 3.008 eleitores presencialmente em 181 municípios. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00073/2022. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança estimado em 95%.