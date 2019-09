iPhone 11 começa a ser vendido no Brasil em 18 de outubro

(Foto: Divulgação)

Os novos iPhones, que começaram a ser vendidos lá fora na semana passada, já têm data para chegar ao Brasil. A Apple começa a comercializar o iPhone 11, o iPhone 11 Pro e o iPhone 11 Pro Max por aqui em 18 de outubro. Os preços dos smartphones ainda não foram divulgados.

Esse intervalo de início de venda no Brasil é um dos menores. Para comparação, no ano passado o iPhone XR e o SX começaram a ser vendidos nos EUA e outros países em 21 de setembro e chegaram ao Brasil em 9 de novembro,

A Apple afirma em nota que os aparelhos vão estar disponíveis nas suas lojas físicas e virtual, além de parceiros vareijistas e também operadoras selecionadas. Nada foi informado sobre uma pré-venda, mas é possível que exista junto a esses parceiros.

Todos os modelos do iPhone 11 já foram homologados pela Anatel. Chegam ao país as mesmas versões que são vendidas na Europa, Ásia e Oceania.

Já os iPhones da América do Norte são de um modelo diferente - EUA e Canadá têm um modelo próprio, sem suporte ao LTE na banda 28, que corresponde no Brasil à frequência de 700 MHz. Isso quer dizer que o iPhone americano funciona no 4G brasileiro, mas pode ter sinal de menor qualidade. Claro, TIM e Vivo atuam com 700 MHz e também com outras frequências nas principais cidade. Para cleintes Oi não faria diferença, já que a operadora não tem nenhum espectro em 700 MHz.

A banda 28 tem maior capacidade de penetração de sinal, o que ajuda em cobertura para locais fechados e áreas com menos antenas.