IPTU Verde certifica ações sustentáveis

Iniciativas sustentáveis garantiram à Polo Salvador (indústria têxtil ) a certificação do IPTU Verde, em outubro de 2018. A empresa possui um sistema para captação de água da chuva e dos equipamentos de ar condicionado e toda a água acumulada é reutilizada, por exemplo, nas descargas dos banheiros e para regar as plantas que ficam na “parede verde”, na entrada da fábrica.

“Como a certificação é concedida para empresas que adotam práticas sustentáveis, chancela o nosso comprometimento com o meio ambiente e a sociedade”, comenta o diretor Hari Hartmann.

As ações aplicadas ao uso da água em suas rotinas resulta no consumo total de 80 m3/mês, sendo economizados com água da chuva e utilizada nos sanitários, até 90% deste volume. A economia financeira é na ordem de R$ 2 mil por mês.

Outra empresa respeitada pela atuação sustentável é o escritório Caramelo Arquitetos Associados, certificado com o IPTU Verde desde janeiro de 2017.

“Acreditamos que arquitetura e sustentabilidade caminham juntas. Além disso, é perceptível o ganho em economicidade, não só pela redução na taxa do IPTU, mas também pelo consumo nas contas de água e luz”, comenta Antonio Caramelo, arquiteto master.

Entre as ações do escritório estão: uso de vidros autolimpantes Bioclen que reduzem a frequência de lavagens; sistema de captação e armazenamento de água de chuva para uso no espelho d’água e irrigação de plantas; sistema de tratamento de águas cinzas para reuso - sua reutilização é realizada para descargas sanitárias e limpeza de áreas externas.

QUEM PODE SOLICITAR A CERTIFICAÇÃO?

O IPTU Verde é concedido, pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência (Secis), a todo imóvel que atenda ao conjunto de itens que comprovam seu comprometimento com a sustentabilidade.

De acordo com o diretor de Resiliência, Ivan Euler, o certificado segue três categorias: bronze, prata e ouro, de acordo com o nível de atendimento aos itens pelo contribuinte, e oferece os respectivos percentuais de desconto no pagamento do imposto de 5%, 7% e 10%. “A cada três anos, a certificação é reavaliada, porque algum item pode deixar de existir no imóvel”, ressalta.

*As solicitações podem ser encaminhadas à Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência pelo e-mail: secis@salvador.ba.gov.br.

