Irdeb inscreve até segunda-feira para processo seletivo

O Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb) abriu seleção para contratação de pessoal, por tempo determinado. Há vagas para técnico de nível superior – Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, assistente técnico e técnico de estação retransmissora e repetidora de televisão. Os salários variam de R$ 1.569,17 a R$ 2.729,77. A contratação é pelo prazo de até 24 meses, com possibilidade de renovação por igual período, uma única vez. A inscrição pode ser feita até segunda-feira, no site selecao.ba.gov.br.

Benefícios

Os selecionados terão direito ainda a auxílio-refeição no valor de R$ 9 e de auxílio- transporte. O processo seletivo será constituído de uma única etapa, avaliação curricular, de caráter eliminatório e classificatório

Procuradoria-Geral do Estado prorroga inscrições

A Procuradoria-Geral do Estado da Bahia (PGE) prorrogou para o dia 9 dezembro o prazo de inscrição na seleção para estágio de nível superior de pós-graduação em Direito e Gestão Pública com ênfase em Gestão Jurídica. As inscrições são gratuitas e estão sendo realizadas através do site www.fieb.org/iel.