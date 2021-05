Irmã de Sabrina Sato é internada com complicações da covid-19

Irmã da apresentadora Sabrina Sato, Karina Sato está internada com complicações da covid-19. A empresária tem estado estável de saúde, segundo assessoria.

"A Karina foi diagnosticada com covid-19, tendo a princípio sintomas leves, mas nos últimos dois dias foi necessária a sua internação. Agora, felizmente, o estado de saúde dela é estável. E permanecerá em observação até a alta hospitalar, quando poderá retornar para casa, em breve. Agradecemos o carinho e apoio de todos".

Karina usou o Instagram para agradecer à família e aos médicos. A foto mostra a empresária ao lado de Sabrina. "Mana, obrigada mil vezes por cuidar sempre de tudo e todas. Uma sensibilidade para colocar no lugar do outro. Uma generosidade que me acalma e me coloca no chão. Um ser realmente necessário neste mundo, que tem uma habilidade rara com as pessoas. Obrigada por ter deixado tudo (organizado) e vindo ficar comigo no momento mais inseguro, de medo, de fé em que eu precisava me fortalecer", diz parte da mensagem.

Sabrina compartilhou vídeos da irmã fazendo exercícios de respiração no hospital e disse ter certeza que ela vai ficar bem. "Vai vencer mais essa batalha. E eu tô com você sempre".