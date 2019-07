Irmã Dulce: secretaria é criada para orientar público sobre viagem para canonização 

As Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) criaram uma Secretaria da Canonização, setor que será responsável por passar informações ao público interessado em participar dos eventos da canonização de Irmã Dulce.

A cerimônia de canonização será dia 13 de outubro, às 10h, na Praça São Pedro, no Vaticano; a primeira missa em honra da Santa Dulce dos Pobres, dia 14 de outubro, às 10h, na Igreja de Santo Antônio dos Portugueses, em Roma; e a celebração festiva em Salvador, dia 20 de outubro, às 16h, na Arena Fonte Nova.

Entre as funções, o núcleo vai orientar sobre acessos, horários de chegada aos eventos e postos de entrega de convites. O contato com a Secretaria da Canonização pode ser feito por dois canais: WhatsApp (71) 99653-4995 e e-mail canonizacao@irmadulce.org.br. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Na Secretaria da Canonização o público receberá informações, por exemplo, sobre as agências de turismo parceiras das Obras Sociais Irmã Dulce, que criaram roteiros específicos para as cerimônias dos dias 13 e 14 de outubro. As opções variam desde roteiros mais básicos a programas mais longos, que incluem destinos na Itália, como Veneza, Florença e Milão, ou mesmo extensões a Portugal com visitas a Lisboa e ao Santuário de Fátima. Estão previstas ainda operações locais para os interessados em prestigiar o evento festivo na capital baiana.

O novo setor da Osid também já está realizando o cadastro das pessoas que querem assistir à Cerimônia de Canonização no Vaticano, que será presidida pelo Papa Francisco. O cerimonial do Vaticano disponibilizou 15 mil convites para os devotos e admiradores que pretendem participar da celebração dedicada à freira baiana, que se tornará a primeira santa nascida no Brasil e passará a ser chamada de Santa Dulce dos Pobres. As solicitações de convites devem ser feitas pelo e-mail canonizacao@irmadulce.org.br.