Irmão de repórter e filho de ex-vereador é morto dentro de casa

Um homem identificado como Amilton Moreira Libânio foi morto após sofrer quase 40 disparos de um grupo criminoso dentro da casa onde morava, no bairro de Susssuarana. A vítima, de 36 anos, era filho do ex-vereador de Salvador, Antônio Noélio Libânio, o Alemão, e irmão caçula do repórter Paulo Axé, da TV Band Bahia.

O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (22). De acordo com a Polícia Militar, a 48ª Companhia Independente de Polícia Militar (Cipm) foi acionada após receber informações de populares na Rua Geraldo Galo.

A Polícia Civil é a responsável pela investigação da autoria do crime, que serão apuradas pela 2ª Delegacia de Homicídios. De acordo com a PC, uma equipe do Departamente de Homicídios e Proteção à Pessoa foram encaminhados para realizar perícia no local e fizeram a remoção do corpo.

Irmão da vítima, o repórter Paulo Axé afirmou que bandidos cortaram o cadeado da casa que Amilton morava e o surpreenderam durante o sono. A vítima trabalhavacomo porteiro em uma escola municipal e, segundo Paulo, "tinha muitas amizades ruins". Amilton Moreira Libânio deixa esposa e dois filhos.