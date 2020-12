Irmão de Ricardo Boechat, vereador eleito de Niterói morre de covid-19

O vereador eleito de Niterói (RJ), Carlos Boechat morreu, neste sábado, 12, vítima de covid-19. O político era irmão do jornalista Ricardo Boechat, morto em um acidade de helicóptero em 2019. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves Barreto lamentou, através das redes sociais, a morte de Carlos Boechat, a quem chamou de "querido e leal amigo".

Carlos estava internado no hospital Santa Maria, em Niterói. Veruska Seibel Boechat, viúva do jornalista Ricardo Boechat, publicou uma foto onde aparece com o marido e o vereador eleito. Ela lamentou o falecimento do cunhado e afirmou que esse é o terceiro filho que sua sogra perdeu: "lutou bravamente"