Irmão de Rodrigo Mussi foi bloqueado pelo ex-BBB no WhatsApp: 'Me chamou de lixo'

Seguem as polêmicas envolvendo a família Mussi. Dessa vez foi Rafael, irmão do ex-BBB Rodrigo, revelar que a relação entre os dois está ruim a ponto do famoso tê-lo bloqueado nas redes após receber alta médica.

Em entrevista ao site Na Telinha, Rafael revelou que foi chamado e "lixo" pelo ex-BBB.

“O Rodrigo me bloqueou, me chamou de lixo e disse que sou o pior ser humano que ele conhece. Então isso não caracteriza uma boa relação, eu bloqueei de volta”, disparou.

No entanto, Rafael se colocou à disposição para uma reconciliação com o irmão.

“Fiquei espantado com tamanha frieza e ingratidão. Fui a única pessoa que se disponibilizou e se prontificou caso precisasse de doação de qualquer órgão meu, então sinto que fiz minha parte, faria tudo de novo se houvesse necessidade. Se precisar de mim estarei a prontidão”, disse.

“Após ele receber alta do centro de reabilitação, eu mandei várias mensagens para a gente se encontrar, e disse também que nem precisávamos postar, poderia ser um encontro anônimo só pra bater papo pois lembro que fizemos planos de viajar o mundo quando ele estava na UTI. Queria viajar, fazer tattoo juntos, curtir uns passeios diferentes. Me coloquei também à disposição caso ele precisasse comprar algo, pois ele tem apartamento bem perto do meu”, completou.