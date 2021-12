Irmãos Melim pegam Covid-19 e não vão se apresentar em Réveillon na Bahia

Os músicos e irmãos Rodrigo, Gabriela e Diogo Melim, integrantes da banda Melim, testaram positivo para a Covid-19 nesta quinta-feira (30) e, por conta da detecção, não irão realizar o show que estava marcado para o Réveillon Axé Maré, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador.

A produção da banda reforça que os integrantes estão bem, com sintomas leves e um deles assintomático.

A comunicação do grupo também reiterou que todos estão imunizados com as duas doses da vacina contra a Covid e ratificou a importância da vacinação para todos.

A organização do Réveillon Axé Maré, que ocorrerá em Vilas do Atlântico, se solidarizou com a Melim e desejou, em nota, pronto reestabelecimento aos integrantes.

"Em tempo, reforça que a festa seguirá com as demais atrações, Timbalada e Parangolé, que estão com shows especiais para agitar o público e receber 2022 com muita energia positiva", conclui o texto assinado pela Pipa Comunicação, que assessora o Réveillon Axé Maré.

Leia mais noticias no Alô Alô Bahia