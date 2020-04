Isis de Oliveira denuncia agressões do marido: 'me dava socos enquanto eu dormia'

A modelo e atriz Isis de Oliveira, irmã de Luma de Oliveira, prestou queixa, na noite de quarta-feira (22), contra as agressões que vem sofrendo do marido, o egípcio Hazem Roshdi, com quem é casada há seis anos. Em entrevista ao portal Universa, ela explicou que os episódios de violência física se tornaram piores diramte a quarentena, mas que ontem (22), pela primeira vez, sentiu medo de ser assassinada.

Na conversa, Isis, que tem 69 anos, contou que a primeira vez que prestou queixa contra Hazem foi em 2017, quando ele a empurrou, fazendo com que ela tivesse um sangramento no supercílio. Apesar da situação, a atriz o perdoou pois acreditava que ele estava arrependido e que "não vivia sem ela".

Mas com a quarentena tudo piorou. Por fazer parte do grupo de risco, ela não está saindo de casa nem para jogar o lixo fora. Mesmo assim, o marido tem ido para a rua e ficado três, quatro horas por lá e não dava explicações quando chegava, o que piorou a situação. "Um dia puxou o colchão onde eu estava com força. Eu caí e ele veio para cima de mim com o travesseiro. Além disso, em quatro ocasiões diferentes acordei com ele me dando socos nas costas", relembrou ao Universa.

Percebendo que a situação estava se agravando, Isis começou a conversar com amigas sobre o que estava acontecendo, entre elas, a atriz Luíza Brunet. "Ontem, percebi que ele estava saindo fora do controle. Chutou o ventilador, depois o computador. Foi ficando cada vez mais agressivo e disse, olhando nos meus olhos, que rasgaria a minha cara e botaria fogo na casa. Foi a primeira vez em que senti medo de morrer", confessa. Então, mandou uma mensagem com a palavra SOS para Luiza, que chamou a polícia.

Para disfarçar a chegada das autoridades, Isis interfonou e autorizou a subida dos policiais dizendo para o marido que se tratava de uma entrega da farmácia. Quando eles chegaram, acompanharam a atriz para a delegacia, onde concederam a ela uma medida protetiva. Depois, os policiais a acompanharam de volta para a casa e aguardaram que Hazem tirasse suas coisas de dentro do apartamento.

No momento, ele está bloqueado das suas redes sociais, mas Isis ainda não se sente completamente segura. "Da última vez ele subiu do nada, nem a portaria conseguiu barrá-lo. Mesmo com os papéis em mãos, sinto medo do que ainda pode acontecer". Ela tomou a decisão de comentar sobre o caso publicamente não apenas para que mais pessoas saibam da situação, mas também para alertar outras mulheres. "Estou correndo risco de vida, mas é uma maneira de dizer para as mulheres que precisamos fazer alguma coisa quando a ameaça é tão real".