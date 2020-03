Isolamento musical: Gilberto Gil e neta cantam música de Britney Spears

Em isolamento por conta do coronavírus, diversos artistas têm aproveitado o tempo para compartilhar lives e outros conteúdos. O músico e compositor baiano Gilberto Gil, por exemplo, publicou um vídeo nesta quinta-feira (26) ao lado da neta Flor Gil: os dois tocaram e cantaram uma música de Britney Spears.

A canção escolhida por Gil e Flor foi Baby One More Time, um dos maiores sucessos da popstar norte-americana. Enquanto Gilberto Gil tocava violão, a filha de Bela Gil fazia o som no ukelele.

“It´s Gil and Flor, gilovers! Quem disse que divas pop não fazem parte do repertório de Seu Gilberto? Ele e a netinha deram uma palhinha de “Baby One More Time”, da Britney Spears pra espantar o tédio no isolamento. Fica a dica: invente, tente, arrisque coisas novas!”, diz a legenda do post.

Mais tarde, e esposa de Gil, Flora Gil, compartilhou outro vídeo dos dois - desta vez, Flor canta a música Flor do Reggae e Gil observa. "Colorindo a quarentena ❤️. Olhe o vovô aí babando ❤️❤️", escreveu a empresária. Confira os dois vídeos abaixo.