Isolamento social em Feira continua abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde

O nível de isolamento social em Feira de Santana continua abaixo do mínimo admitido pelo Ministério da Saúde. Na última quarta-feira (27), o índice foi de 48,2%, de acordo com a ferramenta de medição disponibilizada pelo Governo Federal, através do Ministério do Planejamento e adotada pela Prefeitura Municipal.

O número vem indicando uma queda de adesão ao isolamento desde domingo, 24, que foi de 51,7%. Na segunda-feira, o nível de isolamento foi de 49,2%. Na terça foi de 48,9%. O nível desta quarta se igualou ao do primeiro dia, sábado passado.

O índice considerado satisfatório pelo Ministério da Saúde é de 70%. Abaixo de 50%, o nível é visto como abaixo do mínimo admissível e, por isso, preocupante. O monitoramento tem sido feito nas grandes cidades brasileiras desde a adoção da campanha pelo isolamento social (fique em casa!) para evitar aglomerações durante o período de pandemia do coronavírus no país.

Atualização dos dados acontece sempre as 15h, mas a referência é ao movimento do dia anterior. Portanto, o nível de isolamento nesta quinta-feira, 28, será divulgado na tarde desta sexta.

A tecnologia é executada a partir de dados fornecidos pelas grandes operadoras de telefonia celular no país (Claro, TIM, Oi e Vivo). O serviço verifica a movimentação das pessoas e aglomerações através dos seus smartphones.

O prefeito Colbert Filho afirmou que existe a possibilidade de que a Prefeitura de Feira de Santana comece a divulgar os bairros onde são registrados casos de contaminação pela Covid-19.

Entretanto, não informou quando esta divulgação será iniciada. O que se teme é a discriminação – tanto das pessoas como em relação aos locais onde a doença é registrada.

“No início dos casos tivemos problemas com este tipo de divulgação. Ao contrário de solidariedade, o que se viu foi uma série de dificuldades para estes moradores, com seus vizinhos”, afirmou o prefeito.

Ele afirmou que como em praticamente todos os bairros da cidade existem casos confirmados da doença, esta informação poderá ser divulgada. Mas chama a atenção que as pessoas devem ter respeito para com os doentes. “Além do respeito, precisamos oferecer cuidados, atenção e nenhum tipo de hostilidade ou dificuldade adicionais para com estas pessoas”, disse Colbert Filho.

“Observamos que o desconhecimento sobre o vírus provoca pânico, faz com que as pessoas ajam de maneira discriminatória com aqueles contaminados”, afirmou a secretária de Saúde, Denise Mascarenhas.

Ela ainda afirmou que muitas pessoas procuram os profissionais de saúde para se queixar de mau comportamento de vizinhos. “Não são todos os vizinhos que tem este comportamento”, acentua.

A secretária ainda disse que as pessoas devem adotar postura de solidariedade, e não discriminatória, para com estes pacientes, que neste momento precisam da atenção, carinho e apoio psicológico.

Números da Covid-19 em Feira de Santana até quinta-feira (28):

Casos confirmados no dia: 55

Total de casos confirmados no município: 496

Pacientes recuperados no dia: 02

Total de recuperados no município: 157

Pacientes da Covid-19 hospitalizados no município: 13

Resultados negativos do dia: 22

Total de casos notificados: 2.489

Total de casos descartados: 1.588

Aguardando resultado do exame: 405

Total de óbitos por Covid-19: 10

10° óbito: Sexo masculino, 66 anos, possuía obesidade e foi encontrado sem vida em seu domicílio.