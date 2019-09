'Isso é pressão, é normal', diz Bolsonaro sobre boicote a produtos brasileiros

O presidente Jair Bolsonaro disse que o boicote a produtos brasileiros por conta das queimadas na Amazônia é "pressão" e "faz parte do jogo". "Isso é normal no mundo todo", afirmou.



Bolsonaro disse que "está na cara" que outros países querem "a soberania" brasileira. "Daqui a pouco vão fazer uma maldade com os índios e botar na minha conta, dizer que não temos como tomar conta da Amazônia e dos índios", afirmou.



Ele voltou a dizer que o presidente da França, Emmanuel Macron, tem um "lado pessoal" em suas declarações em relação ao Brasil e que está com problemas para administrar seu próprio país. "Só falo com ele (Macron) se se desculpar, me chamou de mentiroso. Tem que se retratar no tocante a que a soberania da Amazônia está aberta. Não posso admitir", afirmou. "Não aceitamos esmolas", continuou.



Segundo o presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ), que deverá ser indicado a embaixador nos Estados Unidos, tratou de "muita coisa" em reunião com o presidente norte-americano, Donald Trump, a quem chamou de "grande aliado". "Agradeço a posição de Trump no G7, favorável a nós", completou.