'Isso significa raça', diz Pivetti sobre empate do Vitória no fim

Técnico do Vitória, Bruno Pivetti elogiou a 'raça' do time em não jogar a toalha e arrancar o empate no fim da partida contra o CRB, na noite deste sábado (22), no Rei Pelé, em Maceió. O Leão perdia por 2x0 até os 45 do segundo tempo, com dois gols de Léo Gamalho, mas conseguiu o 2x2 graças a Vico e Marcelinho.

"Isso significa raça, vontade, que todos os jogadores colocam em todos os jogos. Isso vai ser muito importante para nos fortalecer enquanto grupo. É claro que nós viemos aqui atrás dos três pontos, mas, nas circunstâncias do jogo, o que valeu foi a luta. Saímos daqui com um ponto e evitamos a derrota com um empate de 2x2 nos últimos minutos", disse Pivetti.

O treinador analisou a atuação do Leão e admitiu que o time não fez um bom primeiro tempo. Mas, na avaliação dele, a etapa final foi melhor - mesmo com o gol de pênalti, irregular, marcado por Léo Gamalho.

"No primeiro tempo, nós tivemos algumas dificuldades, principalmente com as bolas longas. Demorou um pouquinho para linha de meio campo aproximar, para ganhar essa segunda bola. E foi assim que nós sofremos o primeiro gol, no fim do primeiro tempo. Faltou um pouco mais de aproximação, de pesar mais a área do adversário, atacar com mais jogadores. Nós, felizmente, conseguimos corrigir isso no intervalo. E o segundo tempo tivemos 61% de posse, uma posse efetiva, com objetivo, e conseguimos criar diversas oportunidades de gol. Infelizmente, em um contra-ataque do adversário, sofremos um pênalti, que foi fora da área, mas conseguimos correr atrás e, com muita garra, conquistamos o empate", comentou.

O Vitória agora volta suas atenções para a Copa do Brasil. Na quarta-feira (26), às 21h30, o time recebe o Ceará no Barradão, pela terceira fase da competição. O jogo de ida terminou com triunfo da equipe cearense por 1x0.

"Temos mais uma decisão pela frente. Agora, focamos todos os nossos esforços e concentração na equipe do Ceará, para que nós possamos sair do Barradão classificados para a próxima fase da Copa do Brasil", falou Pivetti.