Itabuna: homens em carro atiram em grupo que protestava contra morte de menina

Moradores da Rua da Bananeira, no bairro Lomanto, em Itabuna, realizaram na manhã dessa terça-feira (4), uma manifestação em protesto à morte de Maikele de Jesus Santos, 6 anos, ocorrida no último domingo (2). A pequena estava dentro de casa, quando foi atingida no peito por uma bala perdida. O tiro ocorreu quando dois homens eram executados na rua.

O protesto ocorreu nas imediações do Viaduto Paulo Souto, na BR-101, e a pista foi interditada, em ambos os sentidos. Pneus e galhos de árvores foram amontoados e queimados.

As polícias Rodoviária Federal, Civil e Militar foram acionadas e estiveram no local. Contudo, antes da chegada dos policiais, indivíduos armados a bordo de um Fiat Uno de cor preta dispararam várias vezes contra as pessoas que estavam na manifestação.

Segundo o site Verdinho Itabuna, houve pânico e correria. Havia famílias com crianças no local. Em seguida, os atiradores fugiram. Por sorte, ninguém ficou ferido.

Além da menina, Taique Silva Rodrigues, 21 anos, e Romerio Ferreira dos Santos, 40, foram mortos com diversos disparos no domingo. A ação foi realizada por homens que chegaram ao local de carro. A Polícia Civil investiga o caso, mas, até esta quarta (5), nenhum suspeito havia sido preso.