Itabuna: Menina de 2 anos morre em incêndio após ser deixada sozinha em casa

Uma menina de apenas dois anos morreu durante um incêndio que ocorreu na casa onde morava. Ela foi deixada sozinha em casa pela mãe, que saiu para fazer compras. O caso aconteceu na travessa São Francisco, no bairro de Fátima, em Itabuna.

De acordo com informações da Polícia Civil, a mãe de Escarlethy Dafine Santos Pereira saiu e deixou a menina sozinha em casa. Ela informou que foi ao supermercado e, como a criança estava dormindo, acreditou não ter problemas, já que não pretendia demorar.

Ainda não se sabe a causa do incêndio, mas a mãe de Escarlethy, que tem também um outro filho, acredita que pode ter sido provocado por uma vela que ela acendeu para orar. O resultado da perícia no imóvel deve esclarecer a causa do incêndio.

Um vizinho chegou a arrombar a porta do imóvel, mas não conseguiu entrar na casa por causa das chamas. "O fogo já estava alastrado em cima da geladeira e pegava nas madeiras do teto. Tentei entrar, mas não sabia que tinha gente lá. Se soubesse que tinha alguém, teria salvado a menina”, lamentou o eletricista Eduardo Reis, em entrevista à TV Bahia.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ir até o local e controlou as chamas do imóvel, que ficou com um dos seus pavimentos totalmente destruído. No local, eles encontraram a criança desacordada e prestaram os primeiros socorros, mas a morte foi confirmada assim que ela chegou ao hospital.

O corpo da menina foi levado para o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna. Não há informações sobre o sepultamento.

A mãe de Escarlethy pode ser presa por abandono de incapaz com resultado de morte.