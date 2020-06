Itajuípe, no Sul da Bahia, proíbe entrada de veículos até o dia 3 de julho

A prefeitura de Itajuípe, localizada no Sul da Bahia, proibiu a entrada de veículos na cidade. O decreto já está em vigor, com medida válida até o dia 3 de julho. A ação é para tentar frear o avanço do novo coronavírus no local, que tem 206 casos da covid-19, de acordo com o boletim da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) desta sexta-feira (19), além de uma morte com ocorrência no município.

A publicação afirma que fica "proibida a parada de ônibus ou veículos, públicos ou particulares que façam transporte de pessoas em âmbito intermunicipal e/ou interestaduais em todo o território do município de Itajuípe" entre a última quinta-feira (18) e o dia 3 de julho.

O documento, porém, garante que moradores das cidades de Almadina, Coaraci e Itapitanga, todas da região sul, possam atravessar Itajuípe, por ser passagem. No entanto, o veículo em questão deverá ter placa de uma dessas cidades e o motorista e passageiros devem comprovar que realmente precisam ir para lá.

O município ainda proibiu a venda e uso de fogos de artifício. As pessoas também não poderão acender fogueiras. O plano é reduzir o número de vítimas por queimaduras e, desta forma, diminuir a procura por leitos em hospitais.

Desde abril, aliás, Itajuípe está com toque de recolher. A última renovação da medida, publicada na semana passada, tem validade até 26 de junho, próxima sexta-feira.