Itália registra 627 mortes por coronavírus em um dia e total chega a 4 mil

País com mais mortes por causa do novo coronavírus, a Itália registrou nesta sexta-feira (20) mais 627 óbitos - a maior alta diária desde o início da pandemia. Com isso, o número de vítimas fatais de Covid-19 no país europeu chegou a 4032.

Na quinta-feira, as mortes pela doença na Itália ultrapassaram o total de vítimas na China. O país asiático, primeiro epicentro da pandemia de Covid-19, passou a registrar números mais baixos de contágio nos últimos dias. Nesta sexta, por exemplo, não foram registrados novos casos em Wuhan, cidade onde o surto começou.

O número de casos do novo coronavírus na Itália aumentou de 41.035 para 47.021 em apenas um dia, o que representa aumento de 14,6%. A situação é mais crítica na Lombardia, no norte italiano, onde foram registradas 2.549 mortes e 22.264 casos.

Para conter a disseminação do novo coronavírus, o governo da Itália impôs restrições na circulação em todo o país. Italianos não devem sair de casa, a não ser em caso de extrema necessidade — na maioria dos casos, é preciso levar uma declaração de punho próprio para apresentar às autoridades, em caso de abordagem.