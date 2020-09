Itanagra e Cardeal da Silva se destacam pela formação continuada de educadores

A união entre a iniciativa privada e a esfera pública tem conseguido mudar o cenário da educação básica em municípios do Litoral Norte e do agreste baiano, que vem apresentando melhorias significativas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). É isso que apontam os dados divulgados nesta terça-feira (15) pelo Ministério da Educação.

As cidades baianas de Itanagra e Cardeal da Silva conseguiram ter bom desempenho de notas na Bahia, considerando o ensino fundamental I. A cidade de Itanagra, por exemplo, foi um dos destaques do estado e passou de 4,0 – em 2017 – para 5,5, em 2019. Cardeal da Silva também teve evolução acentuada: saiu de 3,8 – em 2017 – para 4,8.

Esses municípios são atendidos pelo Projeto de Educação Continuada da Bracell - empresa que faz parte do grupo Royal Golden Eagle (RGE) - em parceria com o Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (Icep), que promove cursos de capacitação para professores, coordenadores pedagógicos e gestores educacionais, garantindo uma melhor performance destes profissionais no ambiente escolar.

De acordo com Mouana Fonseca, gerente de Relações Institucionais e Responsabilidade Social da Bracell, os resultados do último Ideb evidenciam ainda mais a importância do projeto, que teve início em 2014, com ações de diagnóstico e mobilização da rede de ensino em Cardeal da Silva, Entre Rios, Itanagra e Inhambupe. Nos anos seguintes, o projeto se consolidou e foi estendido para Alagoinhas, Conde e Esplanada. Este ano, Aramari foi incluído.

Em 2019, o projeto atendeu 480 escolas da rede pública municipal, o que contribuiu com a formação de 2.314 professores e equipes técnicas, beneficiando 34.676 alunos.

“Fortalece as práticas educacionais nas cidades da área de influência da Bracell, por meio da implantação e melhoramento da Política Municipal de Formação Continuada, focando no Ensino Fundamental I, que vai do 1º ao 5º ano. Por meio de formações qualificadas, estimulamos os municípios parceiros a trilharem, com autonomia, os caminhos para uma educação pública de qualidade, o que resulta no bom desempenho evidenciado pelo Ideb”, afirma Mouana, acrescentando que o projeto é um dos grandes investimentos da empresa na área social.

A consultora Ana Falcão, do Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (Icep), que é a parceira da companhia na formação continuada nos municípios, salienta que o projeto também “contribui para o desenvolvimento da educação básica, tendo como contexto de trabalho a mobilização sociopolítica de educadores e da comunidade escolar e a produção de conhecimento”.

Para isso, trabalha a formação de equipes técnicas das secretarias de educação, coordenadores pedagógicos, gestores escolares e professores, com foco nos conhecimentos didáticos relacionados ao ensino da cultura escrita, no contexto das práticas sociais de leitura, produção de texto e matemática.

Itanagra

A secretária municipal de Educação de Itanagra, Maria Auxiliadora, destaca que a cidade tem trabalhado constantemente para melhorar a qualidade do ensino e que o comprometimento e a qualificação do quadro técnico e de professores são fundamentais para este resultado.

“Garantir uma educação de qualidade é a principal meta da secretaria e o projeto da Bracell contribui diretamente com a formação continuada no município, configurando-se como parceiro na garantia deste direito”, afirma.

Ela acrescenta ainda que “o bom resultado, demonstrado pelo Ideb, é atribuído ao comprometimento de todos com a qualidade do ensino na rede municipal, como professores, coordenadores pedagógicos, vice-diretores, diretores escolares e equipe técnica. Cabe ainda ressaltar a importância da confiança que as famílias de nossos estudantes depositam em nossas ações cotidianas”.

A professora e diretora pedagógica Edinê Camilo de Freitas também evidencia a importância do projeto da Bracell em Itanagra. “Compreendemos a formação continuada dos professores como um dos fatores primordiais no processo de garantia das políticas públicas educacionais”, ressalta.

A Bracell é uma das maiores produtoras de celulose solúvel e celulose especial no mundo, com duas operações principais no Brasil - em Camaçari (BA) e em Lençóis Paulista (SP).