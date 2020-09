Itaparica: idoso fica gravemente ferido em acidente entre carro e moto

Um idoso de 63 anos que ficou ferido em acidente grave envolvendo um carro e uma moto foi transportado da ilha de Itaparica para Salvador pelo Grupamento Aéreo (Graer), da Polícia Militar. A batida aconteceu no sábado (26).

Os PMs foram acionados e foram até a localidade de Cacha Pregos com o helicóptero Guardião 5. Encontram a vítima na região de praia, com fratura no fêmur direito e trauma cranioncefálico grave, entre outros ferimentos, diz a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Estabilizado, ele foi embarcado na aeronave, que seguiu até o heliponto do Departamento de Polícia Técnica (DPT), em Salvador.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) aguardava e, após o pouco, encaminhou o ferido para o Hospital Geral do Estado (HGE).

"Agimos com a rapidez necessária para salvar a vida deste homem. Esperamos que ele se recupere o mais rápido possível", avaliou o comandante do Graer, coronel Renato Lima.